Oggi è il giorno storico l’iter formale è partito sul serio, pieno di paraboliche, dossi e chicane ma tant’è.

E vediamo di districarci in questo famoso grand prix partendo dall’autentico plebiscito del referendum con numeri assoluti e “autonomi” datato 2017, passando dal 31gennaio con la legge di attuazione in pre Consiglio dei ministri e il 2 febbraio la pre approvazione in Consiglio dei ministri della legge di attuazione.

Entro 2-3 settimane il parere della Conferenza unificata sulla legge di attuazione e il voto del Parlamento, la cabina di regia per il Lep ossia i livelli essenziali di prestazione e i susseguenti 6 mesi di ricognizione sulle materie a cui applicare il Lep, poi altri 6 mesi per la definizione dei costi e fabbisogni standard.

Subito dopo tocca al Consiglio dei Ministri emanare un dpcm per ogni Lep e i pareri di Conferenza unificata e Camere per renderlo effettivo, la Regione che invia la proposta di intesa al Consiglio dei ministri che valutano ed entro 30 giorni inizia il negoziato Governo Regione.

Tra intese preliminari del Consiglio dei ministri, pareri della Conferenza unificata, intese preliminari e definitive di 30 e 60 giorni il testo viene inviato entro altri 30 giorni alla Regione che approva. L’intesa definitiva torna in consiglio dei ministri per il disegno di legge e l’approvazione definitiva, infine il voto in Parlamento con maggioranza assoluta del 50% più uno.

E il famigerato traguardo dell’autonomia in Veneto assumerà un volto, fiero e sincero.

“È finalmente l’occasione per dar corso ai dettami dei Padri Costituenti. Nell’ossequioso rispetto per la Costituzione, con l’autonomia si va verso un paese che prende sempre più le connotazioni federaliste sancite dalla Carta”, afferma Luca Zaia il Presidente della Regione Veneto.

“È un bel segnale” – prosegue Zaia- ” l’inizio pragmatico di un percorso. Siamo di fronte ad un Governo coerente che rispetta i cittadini, che dimostra di avere un importante visione per il futuro del Paese. Si abbandona il centralismo, senza minare in alcun modo l’unita dell’Italia, ma anzi rinsandandola attorno ad una riforma attesa da anni. Il Governo sta dimostrando di saper guardare con responsabilità e modernità “

Instacult di Mauro Lama