ATUTTACODA PET EXPO, l’evento dalla parte degli animali

Per la prima volta a Rimini il 24 e 25 settembre arriva “A TUTTA CODA PET EXPO”, la manifestazione dedicata al mondo del pet.

Un’edizione da non perdere Patrocinata dal Comune di Rimini e dall’Associazione dei Veterinari della Provincia di Rimini, allestita in un’area di oltre 20mila mq che avrà come scenario il millenario Ponte di Tiberio e la prestigiosa Piazza sull’acqua.

ATUTTACODA PET EXPO è progettata e organizzata per gli animali da compagnia, totalmente cruelty free, nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere contenuti formativi e informativi per avvicinare le persone al mondo degli animali in modo più responsabile e rispettoso.

Un contenitore che raggruppa al suo interno eventi, progetti, iniziative tutte accomunate da un unico approccio: “l’animale è al centro”.

Sarà un’occasione di conoscere più profondamente caratteristiche, peculiarità, necessità dei nostri amici animali.

ATUTTACODA è l’unico evento in Italia, arricchito da una concreta componente formativa e sociale, oltre che di spettacolo e di numerose attività a scopo benefico.

I protagonisti dell’esposizione saranno gli animali da compagnia: i cani, i gatti gli uccelli, i rettili e anche fattorie didattiche. Alla manifestazione verranno coinvolti le principali associazioni italiane, con diverse razze di cani e gatti in rappresentanza.

Saranno organizzate numerose attività per adulti e bambini, che vedranno il coinvolgimento diretto degli amici animali dei visitatori stessi.

È previsto anche un raduno “IO SONO METICCIO” dedicato ai nostri amici animali di qualsiasi specie perché ogni animale ha un valore insostituibile.

Uno spazio sarà riservato agli allevatori del mondo felino associati ad ANFI l’Associazione Nazionale Felina Italiana.

Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato sul sito della manifestazione www.atuttacodaexpo.it.