Attenzione truffe a nome Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco avvisano di far attenzione alle truffe telefoniche a loro nome che stanno continuando a danno di attività industriali e commerciali.

La direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige rende noto che stanno continuando delle truffe a danno di diverse attività industriali e commerciali della Regione, di persone che si spacciano per Vigili del fuoco. In particolar modo in questi giorni, le segnalazioni dei raggiri arrivano dalle province di Padova, Treviso e Venezia. Diverse aziende stanno ricevendo delle telefonate di persone, che si qualificano falsamente come funzionari dei Vigili del fuoco, utilizzando le vere generalità dei tecnici dei diversi comandi del Veneto del tutto estranei a queste vicende.

Questi millantatori invitano a sottoscrivere abbonamenti a riviste riguardanti la prevenzione incendi e sicurezza tecnica, dietro il pagamento di somme di denaro per evitare eventuali controlli. I Vigili del fuoco non sono coinvolti in alcuna pubblicazione di riviste a pagamento della propria organizzazione, nella raccolta fondi per dette pubblicazioni o per qualsiasi altra finalità a scopo umanitario o benefico.

La Direzione interregionale raccomanda a tutti coloro che verranno contattati con tali richieste, di abbonamenti o richieste di denaro per conto dei Vigili del fuoco di darne immediatamente notizia all’autorità giudiziaria.

Tutti i servizi via web e banche dati riguardanti la prevenzione incendi sono gratuiti e accessibili dal sito www.vigilfuoco.it.