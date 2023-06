Ateneo Veneto: incontro pubblico “La pace è finita”

Dialogo pubblico fra Riccardo Calimani, storico, specialista dell’ebraismo europeo e italiano, e Lucio Caracciolo, direttore di Limes, rivista italiana di geopolitica, e della Scuola di Limes.

VENEZIA – L’obiettivo dell’incontro è contribuire a un dibattito aperto, critico e pacato sul contesto geopolitico e storico attuale, sulle dinamiche che lo segnano, sul modo in cui la discussione pubblica e la comunicazione affrontano questo cambio di paradigma. Il ritorno della guerra in Europa dopo il 1989, di cui l’attuale conflitto in Ucraina è l’espressione più grave e rilevante, impone infatti di riflettere sul suo senso e sulle sue conseguenze per tutti noi, alcune delle quali destinate a durare dopo la sospensione delle ostilità.

Anche a partire dal recente libro di Lucio Caracciolo La pace è finita – Così la storia torna in Europa, i due interlocutori dibatteranno sulle radici della guerra in corso e sulle sue ramificazioni di portata mondiale, in considerazione della sfida fra Stati Uniti d’America e Cina per il primato planetario. Con speciale attenzione alle ricadute sul contesto europeo, nel quale si osserva il riemergere di alcune faglie storiche, soprattutto fra Est e Ovest, che si volevano ritenere superate con la fine della guerra fredda. E al clima culturale che ci trova tuttora spiazzati rispetto a un evento escluso dalla nostra prospettiva prima del 24 febbraio 2022.

Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes. Dopo essersi laureato in filosofia all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato come cronista politico, diventando capo della redazione politica di Repubblica. Ha inoltre insegnato geografia politica ed economica all’Università degli studi Roma Tre e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Tra i suoi scritti ricordiamo, Terra incognita. Le radici geopolitiche della crisi italiana (Laterza, 2001), L’ Europa è finita? (ADD Editore, 2010) scritto insieme a Enrico Letta, America vs America. Perché gli Stati Uniti sono in guerra contro se stessi (Laterza, 2011), Storia contemporanea. Dal mondo europeo al mondo senza centro (Laterza, 2017).

Riccardo Calimani, scrittore, affermato studioso dell’ebraismo, ha lavorato alla RAI ed è stato responsabile del settore programmi radiotelevisivi per molti anni. Nel 1986 ha ricevuto il Premio Cultura della presidenza del Consiglio dei ministri e nel 1997 il Premio Europeo per la Cultura. Tra le sue opere più importanti figurano: Dialogo sull’ebraismo del 1984; I destini e le avventure dell’intellettuale ebreo (1996; Premio Tobagi), Gesù ebreo (1998), Paolo (1999), Storia del ghetto di Venezia (2000; Premio Costantino Pavan), Ebrei e pregiudizio (2000), Storia dell’ebreo errante (2002), L’Inquisizione a Venezia (2002), Non è facile essere ebreo (2004), Passione e tragedia (2006), Ebrei eterni inquieti (2007), Storia degli ebrei italiani (2013), Storia degli ebrei di Roma. Dall’antichità al XX secolo (2018) e Storia della Repubblica di Venezia. La Serenissima dalle origini alla caduta (Mondadori, 2019).