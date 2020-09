Associazioni e circoli culturali: la SOMS

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Anche la gestione delle organizzazioni associative a scopo artistico-culturale richiede la collaborazione di parecchie persone di buona volontà per la riuscita di tutte le iniziative che di anno in anno programmano e che intendono realizzare.

LA SOMS – Società operaia di mutuo soccorso

Presidente attuale è il signor Silvano Scaramuzza.

In un contesto nazionale di assoluta povertà e con solo qualche timido tentativo di impresa industriale, sul finire dell’800, vive a Mogliano Veneto Giuseppe Boldini, pittore già noto, patriota risorgimentale, podestà e poi I° Sindaco di Mogliano, il quale in concomitanza con quella nazionale, fonda anche nella sua città la SOMS il cui elemento fondante non poteva che essere la solidarietà fra operai ed agricoltori.

Boldini, attento osservatore dei problemi sociali, assegna alla nuova Associazione i principi e gli stessi valori praticati da secoli dalla benemerita civiltà contadina, che erano: il rispetto della natura, l’aiuto reciproco nel lavoro, la solidità del nucleo familiare, il rispetto dei principi cristiani, i quali, se messi in pratica, secondo lui, potevano unire ed aiutare la popolazione e superare anche difficoltà economiche, malattie ed ignoranza che in quel particolare momento storico coinvolgevano la maggioranza della popolazione italiana.

La SOMS attualmente svolge in seno alla società moglianese le sue molteplici attività attraverso alcuni organismi portanti della Associazione, quali sono: il Circolo Galileo Galilei, la gestione degli Orti sociali, la gestione del Torneo di Scacchi, organizza inoltre i due mercatini dell’antiquariato, con i il ricavato dai quali si finanzia, riconosce un sostanzioso contributo economico all’Istituto Gris e partecipa a tutte le manifestazioni sociali del Comune ispirate al Volontariato riuscendo a svolgere un ampio programma di iniziative disseminate lungo l’arco dell’anno:

– aiuta i nuovi poveri, gli emarginati e gli stranieri

– sostiene la formazione scolastica

– promuove raccolte di fondi e aderisce a progetti umanitari, partecipa ad eventi finalizzati alla cultura della pace nel mondo e sostiene la ricerca sulla prevenzione dei tumori

– promuove cultura con il Circolo Galileo Galilei

– porta allegria e aiuti economici all’Istituto Gris

– sostiene economicamente il progetto scacchi organizzando ogni anno un torneo di livello internazionale

– collabora col Comune e partecipa a tutte le manifestazioni che vengono organizzate a scopo sociale

– tramite il Circolo Galilei organizza ogni anno un ciclo di conferenze ad alto livello culturale su argomenti di interesse sociale.

Da attribuire all’inventiva e la capacità organizzativa della SOMS vi sono parecchie altre iniziative che vengono realizzate sempre dal volontariato dei suoi soci.

