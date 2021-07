Assestamento di bilancio: un milione e 388mila euro per aiuti a famiglie, associazioni e attività

Approda oggi in Consiglio l’importante variazione di assestamento al bilancio del Comune di Mogliano Veneto.

Un milione e 388mila euro di spesa corrente sono destinati ad aiuti concreti a famiglie, associazioni, attività produttive e commerciali che hanno sofferto in questo lungo periodo di emergenza sanitaria.

CONTRIBUTI BOLLETTE DEI RIFIUTI. 400mila euro sono gli aiuti che andranno alle utenze non domestiche, 80mila euro invece sono destinati alle famiglie in difficoltà.

SOCIALE. 116mila euro sono destinati ai buoni di solidarietà alimentare, 75mila euro per aiutare le famiglie nel pagamento dei ricoveri dei propri anziani. 35.500 destinati al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali.

SPORT. 100mila euro è l’ammontare dei contributi allo sport e alle associazioni sportive e aiuti alle famiglie affinché i figli possano praticare sport.

ISTRUZIONE. 40mila euroalle scuole paritarie, circa 35mila per il potenziamento dei centri estivi e 60mila per le famiglie in difficoltà nel pagamento della mensa scolastica. Confermato poi l’aiuto di 10mila euro per l’asilo nido alle famiglie con secondo figlio.

CULTURA. 22mila euro per un importante progetto culturale al Brolo, che comincia a specializzarsi nel settore dell’incisione e 20mila euro per aiutare il Cinema Teatro Busan in grande sofferenza post Covid.

POLITICHE GIOVANILI. 22mila euro sono destinati all’importanteprogetto MediAzione dedicato ai giovani del territorio in sofferenza post pandemia.

“Sono ‘soldi veri’, sono aiuti concreti che andranno a sostenere le famiglie, le associazioni e le attività – commenta il Sindaco Davide Bortolato – sono previsti poi altri investimenti per migliorare e fare manutenzione nelle nostre scuole. Finalmente riusciamo a sistemare la fontana del comprensorio Ronzinella che ha un forte valore simbolico per il quartiere. 40mila euro è l’importo destinato alla riqualificazione e messa a norma. Potremo così creare un luogo di sosta con panchine in una piccola piazzetta attrezzata e qualche gioco per i bambini, visto che siamo in un’area dove incidono molti ambulatori pediatrici”.

“È una variazione di assestamento – spiega l’Assessore al Bilancio Martina Cocito – che va fatta entro la fine di luglio. Viene usato l’avanzo di amministrazione, visto che ne abbiamo a sufficienza, ma utilizzeremo anche entrate da trasferimenti correnti da parte dello Stato per l’emergenza Covid, che vanno a coprire anche le mancate entrate tradizionali, vedi sanzioni del codice della strada che sono molto meno rispetto al passato, così come le entrate da parcometri e da tassa di soggiorno”.

“Voglio sottolineare l’importante contributo destinato al pagamento della tassa rifiuti per le attività produttive e commerciali e per le famiglie – conclude il sindaco – a questo proposito, abbiamo approvato anche le tariffe 2021 per la Tari. Siamo stati obbligati, con il nuovo sistema Arera, ad adeguarle, però siamo riusciti a calmierare gli aumenti mettendo anche 88mila euro di fondi del Comune”.