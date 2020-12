Artigianato: un riconoscimento al produttore di protesi Maurizio Menin che va in pensione dopo oltre 30 anni di servizio

Una vita passata al servizio della comunità mettendo a frutto le sue capacità artigianali nella produzione di protesi e calzature mediche. Maurizio Menin, dopo oltre 30 anni di lavoro, va in pensione e chiude la sua bottega di Mestre. Per ringraziarlo l’Amministrazione comunale lo ha omaggiato del gagliardetto del Comune di Venezia, che gli è stato consegnato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, dall’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

Menin, che non si aspettava la visita, ha ringraziato commosso per l’omaggio ricevuto. “Maurizio – ha sottolineato Mar – rientra tra quelle figure importanti per la comunità che grazie alla loro professionalità diventano un punto di riferimento per il territorio. Siamo stati felici di consegnarli questo riconoscimento, gesto simbolico per dimostrare la gratitudine della città nei suoi confronti.”

