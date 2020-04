“Art-Delivery” – l’arte trevigiana si reinventa e diventa digitale con video e approfondimenti

Dalle #pilloledimuseo agli approfondimenti su Natura in Posa. Rubriche su arte, storia e creatività

Treviso in prima linea per l’arte e la cultura. Dal 13 aprile “Art Delivery”, il palinsesto on line dei Musei Civici di Treviso dedicato alle Mostre, ai Festival e alle Collezioni, si arricchirà di nuovi appuntamenti e contenuti, visibili sempre a partire dalle 18 di ogni giorno.

La prima novità è rappresentata da “Storia e storie veneti”. Si terrà ogni venerdì, grazie all’entusiastica collaborazione di Gian Domenico Mazzocato, scrittore e presidente emerito dell’Ateneo di Treviso, l’appuntamento che proporrà di volta in volta itinerari e vicende inedite e affascinanti alla scoperta del nostro territorio. Il 17 si parte con il Montello, la lunga collina che separa la pianura trevisana dalle Prealpi caratterizzata da una storia complessa e sconosciuta. Lo studioso approfondirà i motivi che lo trasformarono in fondamentale fonte di ricchezza per la Serenissima, e non solo.

Il sabato e la domenica saranno dedicati ai più piccoli con l’appuntamento “Il museo…dei bambini”, video e tutorial divertenti introdotti da Ilaria Simeoni, referente incaricata di Coopculture per la didattica dei Musei di Treviso. Si imparerà a dialogare in modo creativo con i nostri musei e le opere che conservano, tra giochi e fantastici elaborati: nel primo appuntamento di sabato 18 inventeremo “Il museo delle mie cose”, scoprendo cos’è un museo e creandone a casa uno nostro, tutto speciale, in attesa di visitare quello vero.

Pillole di museo modificherà inoltre la proposta del lunedì con un ciclo di video dedicati alla sezione archeologica, curate dalla conservatrice delle collezioni Elisabetta Gerhardingher, che, tornando davvero molto indietro nel tempo, racconterà “Treviso prima di Treviso”. Risaliremo con lei agli aspetti più antichi del popolamento del territorio trevigiano, a partire dal Pleistocene, tema della prima puntata.

Non mancheranno naturalmente altri approfondimenti dalle collezioni dei Musei Trevigiani di Santa Caterina e Museo Bailo a cura di Paola Bonifacio ed Elisabetta Gerhardinger così come gli ormai consueti appuntamenti di Natura in posa del martedì e del giovedì con Francesca del Torre e Denis Curti, dedicati alle opere esposte a Santa Caterina nella Grande Mostra Natura in posa capolavori del Kunsthistorisches Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea.

