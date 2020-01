Arrestato il ladro che rubava nelle corsie del Policlinico San Marco

Da tempo ormai si ripetevano furti nottetempo nelle corsie del Policlinico San Marco senza riuscire a scoprire il ladruncolo.

La scorsa notte però il personale del policlinico ha avvistato un individuo che si aggirava nei corridoi del piano dedicato ai malati terminali.

La polizia, immediatamente avvertita, è intervenuta ed è riuscita a fermare un giovane rumeno di 20 anni che tentava la fuga dalla scala antincendio .

Sono state trovate nelle sue tasche oggetti rubati ai malati terminali. L’uomo è stato trasferito in questura a disposizione per il processo per direttissima.

Fonte: Veneziaradiotv.it

