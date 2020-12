Aree da destinarsi alla residenza, da cedere in proprietà o in diritto di superficie: il Consiglio comunale riconferma le previsioni al 2021 per le aree da destinarsi agli insediamenti produttivi (PIP)

Il Consiglio comunale di Venezia, nella seduta odierna ha approvato, con 22 voti favorevoli e 11 astenuti, la delibera per la verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2021.

La delibera conferma che nel territorio comunale non risultano disponibili per l’assegnazione aree da destinarsi alla residenza, da cedere in proprietà o in diritto di superficie nel mentre risultano riconfermate le aree da destinarsi agli insediamenti produttivi (PIP), da assegnare in diritto di superficie e i corrispettivi calcolati a metri quadrati di superficie fondiaria:

Sacca Serenella

superficie da assegnare nell’anno 2121 mq. 11.293 circa;

corrispettivo per la concessione in diritto di superficie al mq € 38,24

Lido Terre Perse

superficie da assegnare nell’anno 2121; mq. 8.974 circa;

corrispettivo per la concessione in diritto di superficie al mq € 38,24

Inoltre sono destinate in concessione di diritto di superficie mq 20.267 circa dei mq 41.803 di superficie residua, con destinazione artigianale nei Pip del Lido Terre Perse e di Murano Sacca Serenella. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione per le aree concesse in diritto di superficie o cedute in piena proprietà è quantificato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile.

