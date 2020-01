Apre un noleggio e custodia bici in via Matteotti

Tante, troppe le attività commerciali che chiudono a Mogliano. Solo in via Mateotti in pochi giorni sono stati chiusi tre negozi, un bar, un fruttivendolo e Codato biancheria per la casa.

C’è però ancora qualcuno che ha voglia di avviare una nuova attività impreditoriale, piccola, ma innovativa. E’ il caso di Stefano Marzaro, moglianese da sempre, che proprio in via Matteotti ha aperto in questi giorni una custodia e noleggio biciclette.

L’idea sembra buona ed è certamente un contributo ed un incentivo all’uso di mezzi non inquinanti in questo momento in cui l’inquinamento armosferico sta provocando gravi problemi climatici.

Tanti auguri Stefano di un buon e proficuo lavoro.

