Aperte le adesioni per la Marghera 30175 Card gratuita. Sconti, promozioni in attività di Marghera, Catene, Malcontenta

Sono aperte le adesioni per la Marghera 30175 Card gratuita, sconti e promozioni di negozi e attività commerciali di Marghera, Porto Marghera, Catene, Malcontenta e territori limitrofi. Per info inviare email a [email protected]

LISTA ADESIONI E SCONTI

Questa è la prima lista dove si possono ottenere sconti minimi del 10% esibendo la tessera digitale o cartacea gratuita Marghera 30175 Card dei Margherini DOC.

MARZARO ABBIGLIAMENTO, Piazza Municipio Marghera, sconto riservato ad esclusione di saldi e promozioni speciali facebook.com/MarzaroAbbigliamentoMarghera.

CAMPELLO MARINE, Darsena Canale Ovest (davanti nuova Piscina) Via delle Macchine 14 Marghera, sconto sul noleggio barche facebook.com/CampelloMarineVenezia, rent.campellomarine.it.

FERRAMENTA ZETA 2, Via Beccaria 46 A/B Marghera, sconto su articoli ferramenta ad esclusione delle offerte facebook.com/Ferramenta-ZETA2, https://ferramentazuin.it.

AUTO SERVICE, Via Ferraris 15 Spinea, sconto su tutti i servizi facebook.com/AUTOSERVICE-SPINEA-SNC.

WASHDOG MARGHERA, Via Cirillo Monzani 12/9 Marghera, sconto 20% per lo shop e toelettatura + omaggio per chi acquista la card self service facebook.com/WashDogMarghera249, washdog.store/marghera249.

ALTRE ADESIONI IN ARRIVO (per info scrivere email a [email protected]).

N.B. Per segnalare eventuali abusi ecco il link diretto per scrivere subito un post nel Gruppo Margherini DOC circa casi di persone che chiedono denaro per vendere tessere a nome dei Margherini DOC. Ribadiamo che Marghera 30175 è GRATUITA.

COME ADERIRE?

Adesione semplice e gratuita per le promozioni nel gruppo di 7000 persone Margherini DOC. Partecipazione riservata a negozi e attività commerciali di Marghera, Catene, Malcontenta, Porto Marghera e territori vicini. Per aderire basta solo inviare una semplice email a [email protected] con scritto nome dell’attività, indirizzo, eventuale sito o pagina Facebook e lo sconto che deve essere minimo del 10%. Sono gradite adesioni con promozioni che riservano omaggi speciali. La lista degli sconti sarà visibile nel Gruppo Margherini DOC e pubblicata sul sito margheraforever.org.

QUANTO COSTA?

La Marghera 30175 Card è GRATUITA. Nessun esborso di denaro per la tessera che può essere digitale e cartacea da ritagliare sul calendario 2022. Niente moduli da compilare, non ci sono dati sensibili di privacy da fornire, nessuna iscrizione a organizzazioni con secondi fini. La possono avere per diritto di partecipazione solo i Margherini DOC e i loro familiari in quanto membri del gruppo.

QUANTO DURA LA TESSERA?

La tessera Marghera 30175 Card è valida fino al 2 giugno 2024. La Carta porta vantaggi immediati per le migliaia di membri del gruppo su Facebook. Tutte le persone beneficiano automaticamente di speciali promozioni, sconti e omaggi offerti dai partner aderenti a “Marghera 30175”.

COME SI APPLICANO GLI SCONTI?

Per ottenere gli sconti e i benefici delle promozioni è sufficiente mostrare la Marghera 30175 Card in cartoncino ritagliata dal calendario 2022, oppure la Card digitale con una normale videata dello smartphone dimostrando di essere iscritti del gruppo Margherini DOC. Le persone anziane o con ridotte abilità digitali potranno aggregarsi a figli, nipoti o amici iscritti ai Margherini DOC e ottenere uguali diritti.