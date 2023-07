Anteas Camponogara, un nuovo mezzo per il trasporto delle persone svantaggiate

Un mezzo ormai datato è pronto a far spazio a uno nuovo di zecca. Sabato 8 luglio alle 10, in sala consiliare a Camponogara, ci sarà la consegna del nuovo Fiat Doblò ai volontari della locale sezione di Anteas. Un gruppo nato una decina d’anni e fa presieduto da Giancarlo Rizzi, che conta su 300 iscritti e offre un lavoro prezioso quotidiano di trasporto e a servizio delle persone svantaggiate.

CAMPONOGARA – Basti pensare che lo scorso anno (2022), Anteas Camponogara ha effettuato 1350 servizi, con una di oltre tre al giorno, e macinato più di 40 mila chilometri.

Ora il gruppo conta su dodici autisti volontari, pronti ad aiutare i soci – per usufruire dei servizi serve essere iscritti all’associazione – che comprendono i trasporti da e verso le strutture sanitarie, ospedaliere ma anche di ragazzi disabili.

Non solo, un paio di volte la settimana, Anteas Camponogara effettua la consegna a domicilio dei pasti per chi ne ha fatto richiesta ai Servizi sociali del Comune e ha dei disagi: si parla di una trentina di cittadini coinvolti.

Così, dopo dieci anni di onorato servizio, un veicolo è pronto per andare in pensione e far posto a un Fiat Doblò dotato di pedana e tutto il necessario per il trasporto di carrozzine.

Sulla carrozzeria troveranno posto i loghi dei tre benefattori: Gianni Cassandro, il commendatore Giancarlo Mazzari e Luigino Compagno.

All’inaugurazione di domani (tutti i cittadini sono invitati) saranno presenti il sindaco di Camponogara Antonio Fusato e dallo stesso presidente di Anteas Camponogara, Rizzi.

«Evolvere il 5 x 1000 ad Anteas nella dichiarazione dei redditi – spiega Rizzi – ci potrebbe permettere di aumentare il parco mezzi, sostituendo quelli ormai vecchi e obsoleti».