Anagrafe, a Dolo Open Day sabato 15 luglio

Sabato 15 luglio dalle 8.00 alle 20.00 l’Ufficio Anagrafe sarà aperto con orario continuato. Un’occasione unica per i cittadini dolesi che, senza prenotazione, potranno recarsi in Municipio per il rinnovo della carta d’identità elettronica CIE.



DOLO – I cittadini dovranno come di consueto portare con sé il documento scaduto o la denuncia presentata all’autorità di Pubblica sicurezza nel caso di furto o smarrimento, la tessera sanitaria e una fototessera recente.



I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali.



Per i minorenni è necessario, oltre i sopraindicati documenti, in caso di documento richiesto con validità per l’estero: l’assenso all’espatrio reso congiuntamente da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore esibendo l’atto di nomina.



I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche il passaporto in corso di validità (in originale) e il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale delle ricevute attestanti l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.



Il Sindaco Gianluigi Naletto e il Vicesindaco Matteo Bellomo commentano: “La nostra anagrafe, grazie alla disponibilità di tutto il personale, continua a confermarsi un servizio di eccellenza a favore di tutti i cittadini.I grandi investimenti fatti sulla digitalizzazione a garanzia di una sempre pià ampia gamma di opportunità per accedere ai servizi comodamente da casa e senza fare code.La giornata del 15 luglio vuole essere un ulteriore momento di vicinanza a tutta la comunità dolese che avrà l’opportunità di una vera e propria “maratona” dedicata al rinnovo delle carte di identità in un periodo dell’anno storicamente intenso considerate le necessità derivate dalle vacanze estive“.