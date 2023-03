Ambiente: staffetta Plastic Free lungo il fiume Adda

Ben 5 appuntamenti declinati in 9 percorsi. Una serie di passeggiate ecologiche per simulare, a tutti gli effetti, una vera e propria staffetta sul quarto fiume del Paese che si estende per oltre 300 km. La “Staffetta sull’Adda“, che si terrà questo fine settimana in Lombardia, è organizzata da Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, con il supporto dei fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese e la collaborazione di Parco Adda Nord, Enjoy Tribe, Etkmente e Cem Ambiente.

MILANO – Si parte da Trezzo sull’Adda, sabato alle ore 14, per poi concludere nel pomeriggio di domenica a Cornate d’Adda (Bergamo), passando per i Comuni di Cassano d’Adda, Brivio e Calusco d’Adda. È prevista la partecipazione di oltre 15 referenti locali Plastic Free e il coinvolgimento di circa 700 volontari. L’obiettivo è ripulire l’affluente del Po’ con la rimozione di almeno 7.000 chili di plastica e rifiuti non pericolosi.

“Si stima che l’80% dei rifiuti che ritroviamo in mare provenga dalla terraferma, trasportati spesso dai corsi d’acqua – dichiara Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free – Per questo, è fondamentale partire dalla pulizia dei fiumi per preservare la biodiversità marina dalle plastiche e dagli altri inquinanti che ritroviamo, poi, anche lungo la catena alimentare. A tutti coloro che vorranno unirsi alle iniziative di clean up di questo weekend verrà consegnato il kit con l’occorrente per effettuare la pulizia: guanti, maglietta e strumentazione necessaria. Invitiamo tutti gli amanti della natura e dell’ambiente – conclude De Gaetano – a prendere parte a questa iniziativa che mira a rendere ognuno protagonista della salvaguardia dell’Adda, del Po’ e del mare Adriatico. E del futuro del nostro Pianeta”.