Altri due innesti per rinforzare la rosa del prossimo Peroni Top10

Mogliano Rugby 1969 riapre momentaneamente il mercato, facendo entrare nella rosa del prossimo Peroni TOP10 due innesti che vanno a rinforzare il reparto dei trequarti biancoblù. Si tratta del centro Enrico Jacono e del mediano di apertura/estremo Edoardo Stella.

Edoardo Stella è nato a Bassano del Grappa il 14/07/1996, è un mediano di apertura/estremo, alto 183 cm. per 85 kg. di peso. Nella sua carriera ha giocato a Bassano, Udine, un’eperienza in Nuova Zelanda con i Napier pirates, poi ritorno in Italia con i Lyons Piacenza e di nuovo all’estero con l’SC Frankfurt 1880. Da piccolo ha fatto parte delle selezioni del CIV e successivamente ha partecipato come esterno all’Accademia di mogliano e giocato con i Dogi. “Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore e sfruttare al meglio quest’opportunità per migliorarmi”, sono le sue prime parole in biancoblù.

Enrico Jacono è nato a Treviso il 13 aprile del 1998. E’ un trequarti centro di 183 cm. per 94 kg. di peso. Ha iniziato a giocare a rugby a 10 anni, nel Rugby Jesolo, per poi spostarsi a San Donà, con il quale ha fatto tutta la trafila delle categorie giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono arrivato qui a Mogliano con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande squadra, e la voglia di migliorarmi e dimostrare tanto.”

Commenta la news

commenti