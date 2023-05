“Alto Impatto”: operazione contro l’illegalità in via Piave a Mestre

“Complimenti e grazie al Prefetto di Venezia Michele Di Bari e a tutte le Forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale – per l’operazione ‘Alto Impatto’, attuata con ottima organizzazione e dispiego di forze per far sentire forte la presenza della legalità in Via Piave a Mestre, un’area da tempo alle prese con illegalità di vario genere”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, in relazione a una vasta operazione attuata a Mestre, che ha portato a varie sanzioni e denunce, a controllare 319 persone e 116 veicoli, a sgomberare edifici occupati illegalmente.

“Questo che mi piace definire un presidio intensivo del territorio – aggiunge Zaia – porta a importanti risultati concreti ma ha anche la forza di uno straordinario messaggio all’illegalità, alla quale rendere la vita difficile. Mi auguro – conclude il Presidente – che operazioni come questa possano essere replicate con sempre più frequenza in tutto il Veneto. Il Veneto onesto ringrazia e applaude”.