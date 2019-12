Allo Jesolo Christmas Village e al Paese del Cioccolato

Ferve l’attività nello Jesolo Christmas Village e nel Paese di Cioccolato nella settimana del Natale: Babbo Natale, Elfi e personaggi magici lavoreranno ogni giorno senza sosta per rendere sempre più magiche le Festività per tutti i bambini, mentre sul palco e nelle piazze si susseguiranno gli eventi.

Nello Jesolo Christmas Village sabato 21 dicembre dalle 18 alle 20 si fa festa in Piazza Mazzini per il Xmas Party, Festa a tema con Dj set e vocalist a cura di Radio Company. Il pomeriggio è dedicato ai bambini: l’Elfo Upi e Fata Cannella porteranno le arti circensi nel Villaggio, mentre alle 17, in Piazza Aurora, il Teatro di Pazzi presenta lo spettacolo “Buon Natale Streghette”. Da non perdere l’esibizione alle 18.30 in Piazza Mazzini delle pattinatrici del “2001 Team Ice Skate Academy Padova”, le stelle della squadra agonistica di pattinaggio. Sarà possibile ammirarle nell’esecuzione di salti doppi e tripli e trottole, coreografie tra luci, colori e lame che fendono il ghiaccio e creano un’emozione unica che solo il pattinaggio di figura sa trasmettere.

Domenica 22, dopo l’esibizione delle majorette Magic Stars alle 16.30, alle 17 lo spettacolo Gasoline Country Beach Festival, la versione natalizia della più amata festa country. Poi il conto alla rovescia in attesa del Natale.

Lunedì 23, dalle 16 alle 17 in piazza Mazzini Cantastorie e babydance natalizia, martedì 24 con lo show dell’Elfo Uipi le arti circensi animeranno l’intero villaggio.

Il 25 scoppia il Natale allo Jesolo Christmas VIllage! Dalle 16 tutti in Piazza Mazzini per la Grande Festa e Balli di Natale con Babbo Natale e i suoi personaggi fantastici.

Giovedì 26 lo spettacolo di Daiana orfei in Piazza Aurora alle 16.30 e Cantastorie e Babydance natalizia in Piazza Aurora dalle 17. A chiudere la maratona natalizia l’esibizione delle pattinatrici dell’ICE Accademy alle 18.30 in Piazza Mazzini.

Tutti i giorni Babbo Natale accoglierà i bimbi nella sua casetta, mentre gli Elfi creeranno coi bambini piccoli cornicette di Natale e il biglietto dei buoni propositi per il 2020.

Nel Paese di Cioccolato in Piazzetta Casabianca nel pomeriggio la Cioccoteca offre la possibilità a grandi e bambini di frequentare golosi laboratori: sabato 21 dicembre si prepareranno biscotti decorati con gli amici di Dolce Forno, lunedì 23 si lavorerà il cioccolato con l’Associazione La Rana che Ride, e giovedì 26 si realizzerà un Albero di Natale gigante, naturalmente in cioccolato.

Domenica 22 i bimbi sono invitati alla Scuola Circo dei Folletti e, in Cioccoteca, alle Letture creative con Officina Duende. Martedì 24 il teatro dei Pazzi presenta “Il mago e l’apprendista” e giovedì 26 torna sul palco la Band-Land in concerto, la band composta da nove musicisti alle trombe, al sax tenore e contralto, al trombone a tiro, alla fisarmonica, al contrabbasso, alle percussioni e voce

Commenta la news

commenti