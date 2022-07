La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto, ha diramato un’allerta maltempo per possibili rovesci e temporali dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio, alla mattina di domani, sabato 30 luglio. Non si possono escludere fenomeni anche intensi, come grandine e raffiche di vento.