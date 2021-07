Al via le iscrizioni di “Camminare per la Vita” 2021

Con i biglietti di iscrizione si potranno anche visitare i Musei Bailo e Santa Caterina

Ritorna domenica 12 settembre Camminare per la Vita, iniziativa nata nel 2017 per proseguire in territorio trevigiano l’attività benefica svolta da Sciare per la Vita Odv, associazione no profit fondata e presieduta da Deborah Compagnoni.

È la quinta edizione di questo peculiare appuntamento in cui si incontrano movimento, benessere, valorizzazione del territorio, attenzione verso l’altro e verso l’ambiente.

133mila euro donati complessivamente ai progetti prescelti di ricerca e cura in ambito pediatrico in quattro edizioni, come attestano i bilanci pubblicati ogni anno sul sito www.camminareperlavita.it.

Un dato sorprendente che è frutto della precisa scelta degli organizzatori di destinare in donazione ad ogni singola edizione sia l’intero importo derivante dalle quote di iscrizione sia quanto raccolto da aziende sostenitrici e privati aderenti al progetto. Non è affatto scontato inoltre precisare che gli organizzatori operano gratuitamente al pari di tutti gli altri volontari. Per tale ragione l’importo totale donato da Camminare per la vita ai progetti benefici prescelti risulta ogni anno più del doppio di quanto raccolto con le iscrizioni alla camminata.

Trasparenza, rigore e gratuità sono i tratti distintivi di Camminare per la vita, che non a caso può contare ogni anno sul contributo di oltre 150 volontari.

“L’apporto dato dai volontari posizionati alla partenza e lungo il percorso, pronti a fornire indicazioni ed assistenza ai partecipanti alla camminata, è da sempre fondamentale per la riuscita di Camminare per la vita – commenta con un sorriso Deborah Compagnoni – I volontari rappresentano l’anima ed il motore di questa iniziativa ed a loro va il nostro più sentito ringraziamento.”

L’appuntamento con Camminare per la vita è divenuto oggi occasione per fare del movimento in armonia con i propri tempi (la partenza è libera dalle ore 9.00 alle ore 10.30) ed anche opportunità di viaggio attraverso le peculiarità trevigiane.

“I due percorsi di 4 e 10 km ideati per questa quinta edizione (come sempre accessibili a tutti) partono dal Parco della Provincia di Treviso e si snodano all’interno del Parco dello Storga e delle campagne trevigiane, lungo corsi d’acqua ed attraverso Villa Tiepolo Passi e Caserma T. Salsa – spiegaPaolo Ruggiu, coordinatore del gruppo organizzatore – Il Parco Sant’Artemio sarà il punto di partenza e di arrivo della camminata ed al suo interno si svolgeranno durante l’intera giornata le tante attività organizzate per questa quinta edizione”.

“Un particolare ringraziamento va rivolto al Presidente della Provincia di Treviso per la concessione dell’utilizzo dell’area e per la collaborazione prestata dagli Uffici tutti” –aggiunge Deborah Compagnoni.

Moltissime infatti sono le novità previste per Camminare per la vita 2021: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si terranno i laboratori creativi con il tema “tutela dell’ambiente” e “riciclo” in collaborazione con Cooperativa Comunica e Fondazione Città della Speranza, nonché la attività sui pattini a cura di Rollerblade, azienda leader nel settore del pattinaggio in linea. Sarà possibile inoltre pranzare all’interno del Parco della Provincia in modalità pic-nic oppure usufruendo dei servizi dei food-trucks che saranno presenti per la occasione. Ritornerà inoltre lungo il percorso della camminata la musica dal vivo, a cui gli organizzatori hanno dovuto rinunciare l’anno scorso nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Con il biglietto di iscrizione a Camminare per la vita 2021 si potranno infine visitare gratuitamente le sezioni permanenti dei Museo Bailo e Museo Santa Caterina dal 12 al 19 settembre 2021 (cfr. delibera di Giunta TV 13/5/2021).

“L’ingresso gratuito ai Musei Civici rappresenta un grande omaggio da parte della Amministrazione Comunale a tutti coloro che aderiranno ai progetti ed alle finalità di Camminare per la vita – commenta Deborah Compagnoni – e rappresenta per noi un importante riconoscimento della evoluzione di questo appuntamento, da semplice passeggiata a viaggio attraverso la storia, l’arte e la cultura trevigiane”.

Per iscriversi, ed avere tutte le informazioni necessarie, basta andare nel sito www.camminareperlavita.it o nella pagina Facebook @CamminareperlaVita e IG.