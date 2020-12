Al via a gennaio 2021, al Teatro al Parco, a Mestre, un nuovo percorso laboratoriale dedicato ai giovani

Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, da gennaio apre le porte del Teatro del Parco per ospitare, nel rispetto delle normative in corso per l’emergenza sanitaria, gli attori del domani.

Il primo, dal titolo Paesaggi Interiori, a cura di Mirko Artuso, attore, regista e direttore artistico del Teatro del Pane, in collaborazione con i docenti dell’Accademia da Ponte, sarà dedicato agli studenti degli Istituti Superiori del territorio mentre il secondo, dal titolo In Viaggio!!!, a cura di Ullallà Teatro, sarà dedicato ai più piccoli.

“Nonostante l’emergenza sanitaria che ha fatto chiudere i teatri, i laboratori teatrali stanno sperimentando nuove soluzioni per mantenere alto l’interesse dei ragazzi e dare loro un’opportunità di crescita nel pieno rispetto delle norme vigenti – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – l’amministrazione continua con attenzione a pensare ai più giovani, in questo caso ai ragazzi che coltivano una passione forte per il teatro dando loro l’opportunità di seguire dei corsi nel nuovo Teatro del Parco da poco riaperto e che si presta molto bene per ospitare in totale sicurezza i partecipanti”.

I due laboratori teatrali si svolgeranno infatti al Teatro del Parco, all’interno del parco Albanese a Mestre, recentemente restaurato ed inaugurato lo scorso settembre per ospitare progetti dedicati ai giovani e alla musica. I laboratori si svolgono nel rispetto delle normative per l’emergenza Covid in base ai decreti legge pubblicati.

Il tema di lavoro del laboratorio dedicato ai più grandi è incentrato sul tema “paesaggio interiore” di ognuno di noi: il corso, come spiega il curatore, “è rivolto a quei ragazzi e ragazze pronti a metterci la faccia e le idee, a raccontare il proprio punto di vista e lasciarsi sorprendere da quello degli altri”.

I partecipanti saranno infatti coinvolti nella costruzione di un percorso in cui scrittura, narrazione orale, silenzio, improvvisazione e gesto espressivo renderanno possibile la creatività e la comunicazione, facendoli partecipare ad una nuova e profonda esperienza.

Il laboratorio si articolerà in 17 incontri di due ore ciascuno, il mercoledì pomeriggio, da Gennaio a Maggio 2021.

Sarà inoltre possibile partecipare a due workshop per la durata di due week-end intensivi, a Febbraio ed Aprile con i maestri Laura Curino ed Edoardo Fainello che si occuperanno nello specifico di tecniche teatrali e temi che saranno poi utilizzati nella messinscena finale del percorso laboratoriale (a cura di Mirko Artuso) prevista per sabato 15 Maggio 2021 sempre al Teatro del Parco.

Il secondo laboratorio è dedicato ai bambini con fascia d’età dai 6 ai 10 anni e avrà come tema il “Viaggio” inteso come metafora della vita. Si può viaggiare in molti modi, reali o ideali: in questo laboratorio in particolare l’attenzione è dedicata al camminare. I bambini iscritti al laboratorio proveranno il gioco come metodo di lavoro sviluppando la loro creatività, immaginazione e autostima capendo l’importanza e il valore del lavoro di gruppo.

In Viaggio!!! Sarà articolato in 16 incontri, di un’ora ciascuno, il martedì pomeriggio, integrati da quattro incontri, il sabato, in cui le famiglie e i bambini si metteranno in gioco, insieme, sul palcoscenico.

Il tutto si concretizza nello studio finale previsto per domenica 16 maggio 2021 al Teatro del Parco.

I laboratori si svolgono in conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020, l’accesso al teatro avverrà con le seguenti modalità:

– l’accesso è consentito solo ai partecipanti che si sono iscritti con prenotazione obbligatoria

– l’accesso avviene con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea

– verrà garantito il distanziamento tra i partecipanti

– gli spazi del teatro adibito a laboratorio verranno sanificati prima e dopo di ogni utilizzo nel rispetto della normativa vigente.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti