Al Parco del Livelet la storia si scopre giocando

Alla scoperta dei giochi antichi con i laboratori di Ludendo Docere. Per tutta la giornata previste anche le visite guidate al villaggio palafitticolo

Revine Lago (TV) – Il Parco Archeologico Didattico del Livelet non smette mai di stupire. Questa domenica è dedicata al gioco, con laboratori a tema e un’esposizione di passatempi antichi. Come di consueto, non mancheranno le visite guidate alle palafitte e la possibilità di godere del suggestivo ambiente naturalistico del Parco dei Laghi della Vallata.

Oggi, domenica 2 giugno, il gioco sarà il vero protagonista della domenica al Parco Archeologico del Livelet. Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio nella storia sarà il team di Ludendo Docere, un’associazione del territorio che si occupa di riprodurre artigianalmente antichi giochi da tavolo, dalla preistoria all’età moderna. Non mancherà quindi un’esposizione di questi svaghi d’altri tempi, fedelmente realizzati con dovizia di particolari a partire da lunghe e accurate ricerche storiche. Sarà sempre Ludendo Docere a intrattenere e coinvolgere i più piccoli in due momenti della giornata, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 17, con due laboratori sul tema del gioco preistorico.

Per tutto l’orario di apertura, dalle 10 alle 18, si potranno esplorare le palafitte ricostruite in riva al lago e rivivere la quotidianità dei nostri antenati fra 6000 e 3500 anni fa, attraverso il Neolitico, l’Età del Rame e l’Età del Bronzo. Al Livelet sarà anche possibile anche divertirsi nel parco giochi, rilassarsi nei giardini, scoprire l’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici o raggiungere la Big Bench 181, la panchina gigante installata nel 2021.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail [email protected] o telefonare allo 0438 21230.



Salvo aperture straordinarie, il Parco del Livelet è accessibile al pubblico la domenica e i festivi. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”.

Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano,dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: [email protected].

Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si prega di contattare il numero 329 2605713.