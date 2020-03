Al Garden Barbazza apre la stagione dei Salotti botanici

Dal 12 marzo nella serretta del Barbazza Garden Center di via San Pelajo, arte, filosofia, benessere, paesaggio, tecnologia green e botanica

Sono tanti i temi che animeranno il 13° ciclo dei Salotti botanici Barbazza, incontri che all’autorevolezza dei contributi scientifici e umanistici dei relatori aggiungono sempre il clima familiare della suggestiva cornice “d’antan” della serra storica all’ingresso del Garden Center di via San Pelajo, quella dove nel 1952 è iniziata la storia imprenditoriale della famiglia Barbazza nella floricoltura.

Ideati nel 2013, i Salotti Botanici, che affrontano tutti i più diversi ambiti in cui fiori e piante sono protagonisti, sono una delle punte di diamante dell’intensa attività dei Garden Center Barbazza.

Nei prossimi mesi proporranno dodici appuntamenti, tra i quali una visita guidata sulle Mura (a cura di Carolina Pupo), alla visita alla manifestazione botanica Di Rara Pianta a Bassano del Grappa e la consueta gita primaverile, che questa volta porterà i “salottisti” all’Heller Garden e al Parco del Vittoriale di Gardone Riviera.

Si inizia giovedì 12 marzo (ore 18.30), con Carlotta Sapori, di Civita Tre Venezie, che racconterà la mostra “Natura in Posa” in corso al Museo di Santa Caterina. Mostra che il pubblico dei Salotti sarà anche invitato a visitare per una lettura squisitamente botanica delle opere, con uno speciale laboratorio finale. L’appuntamento con l’iniziativa intitolata “Impara l’arte delle composizioni floreali alla mostra Natura” è fissato per domenica 29 marzo (ore 15.30).

Tutti gli appuntamenti al Garden Center di via San Pelajo sono a ingresso libero e gratuito.

Info: 0422.308301 | www.barbazzagarden.it

Salotti botanici – primavera 2020

Giovedì 12 marzo – ore 18.30

“Natura in Posa” tra Arte e Fotografia – con Carlotta Sapori

Giovedì 19 marzo – ore 18.30

Il Giardino di Epicuro: Filosofia e Felicità – con Luciano Franchin

Giovedì 26 marzo – ore 18.30

Foglie di ulivo: le alleate del benessere – con Silvia Ceccon e Alessandro Todescato

Domenica 29 marzo – ore 15.30

Impara l’arte delle composizioni floreali alla mostra Natura in Posa al Museo di Santa Caterina – visita alla mostra e laboratorio

Giovedì 2 aprile – ore 18.30

I frutti del Paradiso perduto – con Emanuele Bellò e Diego Crosato

Domenica 5 aprile – ore 09.00

Di Rara Pianta – visita al Giardino Parolini di Bassano del Grappa durante la manifestazione annuale

Giovedì 9 aprile – ore 18.30

Arte contemporanea e Natura, tra pittura e nuove tecnologie – con Chiara Casarin

Giovedì 16 aprile – ore 18.30

La silente vita lungo il fiume – vegetazione ed esplorazione intorno al Sile – con Franca Morellato

Giovedì 23 aprile – ore 18.30

Treviso è un giardino – passeggiata tra i luoghi verdi delle Mura con Carolina Pupo

Giovedì 30 aprile – ore 18.30

Le tecnologie per una famiglia green: fitotepurazione e thermocompost – con Maria Cristina Lavagnolo e Alberto Pivato

Giovedì 7 maggio – ore 18.30

La Natura e l’Immaginario – presentazione della visita all’Heller Garden e al Vittoriale di Gardone Riviera

Domenica 24 maggio– ore 08.00/20.00

Gita a Gardone Riviera.

