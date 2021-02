Agenda M9-Museo del 900. Le visite speciali e gli appuntamenti in M9

AGENDA M9 – MUSEO DEL ’900 | 17-18-19 FEBBRAIO

LE VISITE SPECIALI E GLI APPUNATEMENTI IN M9

Visite guidate | Il mio ’900

Mercoledì 17, Giovedì 18, Venerdì 19

M9 – Museo del ’900 propone visite guidate con il Direttore scientifico, gli storici del museo e guide d’eccezione. Questa settimana avremo il piacere di conoscere la personale lettura del secolo, di un suo luogo, di un suo momento, di un suo tema, in occasione delle visite guidate in compagnia di:

Mercoledì 17 febbraio

h. 16.30 Tiziana Plebani, storica

presenterà il rapporto tra Elena Bassi ed Egle Renata Trincanato: saperi, passioni e competenze femminili per ridisegnare la città del Novecento (sold out)

h. 18.30 Michelangela Di Giacomo, storica di M9

approfondisce l’installazione In cammino

dedicata alle migrazioni nel Novecento (sold out)

Giovedì 18 febbraio

h. 16.30 Claudio Panzavolta, scrittore

a partire dal suo ultimo libro Al passato si ritorna da lontano

racconterà la Romagna tra fascismo e dopoguerra

h. 18.30 Luca Molinari, Direttore scientifico di M9

parlerà di Architetture del Novecento

Venerdì 19 febbraio

h. 16.30 Guido Moltedo, giornalista

approfondisce il tema dei media negli Anni 70

h. 17.30 Livio Karrer, storico di M9

approfondisce la sezione Res publica

dedicata all’esperienza politica nel Novecento (sold out)

h. 18.30 Giuseppe Saccà, storico di M9

approfondisce l’installazione Luoghi comuni

che indaga le persecuzioni razziali perpetrate

dagli italiani nel Novecento (sold out)

Posto Fisso

In occasione della riapertura di M9 – Museo del ’900, prende il via il progetto Posto Fisso, in collaborazione con marina bastianello gallery e Temporaneo, l’atelier che ha aperto le porte nel cuore del distretto M9-Hive lo scorso dicembre. Ogni venerdì dalle 18.30, il Foyer del museo sarà abitato da artisti che ne faranno uno spazio performativo, di ricerca e di produzione, di condivisione e dialogo, in un suggestivo dialogo tra l’architettura del museo e la sperimentazione artistica.

Venerdì 19 febbraio

h. 18.30 Eva Chiara Trevisan (Treviso, 1991)

Laboratori M9 Edu per bambini e famiglie

Continuano le attività educative per i più piccoli: due nuovi laboratori improntati ai temi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a interpretare i difficili tempi che il mondo sta vivendo e di favorire le riflessioni sui temi ambientali, che proprio i più giovani hanno posto in rilievo.

Mercoledì, giovedì e venerdì 16- 17.18 febbraio

h 16.15: si terrà il laboratorio “Agenda 2030: sfide infinitamente piccole” (consigliato per ragazzi dagli 11 ai 14 anni), un viaggio nelle scoperte mediche e scientifiche del Novecento per capire cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri.

h 17.45: il laboratorio “Agenda 2030: Design Tinkering… italiano” (consigliato dagli 8 ai 13 anni), prendendo spunto dalla storia della moda e della progettazione italiana, sfida i ragazzi a disegnare un oggetto per il domani e a confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e ambientale. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Attività online

Nell’attesa di accogliervi nuovamente nel nostro Auditorium, vi aspettiamo sui canali social del Museo per i gli incontri di riflessione sulla storia del Novecento.

26 febbraio, h 17,00

Webinar via Facebook e YouTube: @M9museum

Il PCI e l’identità socialdemocratica

Presentazione dei libri di Emanuele Macaluso con Claudio Petruccioli, Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo (Marsilio 2021) e di Paolo Franchi, Il Pci e l’eredità di Turati (La nave di Teseo 2021). Dialogheranno con i due autori Claudio Petruccioli e Paolo Franchi, Sofia Ventura e Nicola Pellicani; modera lo storico di M9 Livio Karrer

