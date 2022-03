Agenda Digitale del Veneto tra i 22 finalisti del Premio Nazionale per le Competenze Digitali

“Agenda Digitale del Veneto è tra i 22 finalisti della prima edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e realizzata con la collaborazione di Formez PA. Da oggi e fino al 15 marzo chiunque può esprimere la propria preferenza e votare per il progetto Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto realizzato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto”.

Lo dice l’assessore al Bilancio e alla Programmazione del Veneto, con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, annunciando l’apertura delle votazioni online sulla piattaforma ParteciPa, https://partecipa.gov.it/processes/premiocompetenzedigitali, in cui poter esprimere la propria preferenza per i progetti regionali utilizzando il proprio SPID.

“Il Veneto è uno dei 120 progetti presentati da terzo settore, imprese e pubbliche amministrazioni e rappresenta un importante riconoscimento del lavoro fatto in questi anni per cercare di estendere a tutti, giovani e meno giovani, le competenze digitali – sottolinea l’assessore Calzavara -. Nel territorio regionale oggi contiamo 14 Innovation Lab e 155 Palestre Digitali, spazi e persone che nascono per diffondere la conoscenza degli strumenti digitali come quelli che riguardano direttamente i servizi della PA rivolti a famiglie e imprese. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali che hanno sostenuto l’apertura dei laboratori di innovazione sul territorio regionale e di tutti gli operatori dei comuni, i volontari e i cittadini che animano questi spazi”.