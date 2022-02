A San Valentino dona a chi ami la cura per un animale meno fortunato

Un dono d’amore incondizionato per il prossimo 14 febbraio: un aiuto concreto agli animali salvati da abusi e maltrattamenti che vivono nei Rifugi LNDC Animal Protection e che verranno ormai difficilmente adottati o che hanno bisogno di cure particolari. La campagna LNDC 2022 #Lamoreè offre diverse possibilità, dall’adozione a distanza di uno dei cani simbolo dell’associazione, fino alle quattro possibili “carte regalo digitali” che garantiranno diverse tipologie di interventi per cani anziani, malati o disabili: cibo curativo, medicinali, controlli periodici specialistici e interventi chirurgici salvavita.

Un regalo di san Valentino concreto e originale per donare alla persona che ami l’adozione a distanza di uno degli oltre 28.000 cani anziani, malati o disabili salvati e accuditi ogni anno da LNDC Animal Protection, o una E-card per sostenere alcuni bisogni essenziali e specifici degli ospiti dei Rifugi LNDC in tutta Italia.

“Moltiplica l’amore” è il claim della campagna che porta l’hashtag #Lamoreè, lanciata dall’associazione per la festa degli innamorati 2022 per invitare chi ama tutti gli animali, e non solo i propri, a fare un gesto concreto e speciale capace di andare dritto al cuore, aiutando davvero cani meno fortunati di tanti altri che, nonostante una vita dura e avversa, sono ancora capaci di dare tanto e, spesso, hanno una gioia di vivere e una fiducia nell’essere umano nonostante ciò che hanno subito.

Regalando l’adozione a distanza sarà possibile creare un legame unico e speciale tra un animale e la persona che riceverà il dono, alla quale LNDC invierà non solo il certificato di adozione con il messaggio di auguri dell’amato, ma anche foto e successivi aggiornamenti sull’animale adottato, che potrà avere una storia come quella di Nala, salvata da abusi e maltrattamenti e vissuta per anni legata a una catena così corta che le impediva qualsiasi possibilità di movimento, o Max, sopravvissuto a una vita di stenti in un canile lager dove ha patito la fame e la sete, senza mai ricevere cure, oppure Ruby, abbandonata in aperta campagna e soccorsa in fin di vita poiché aveva ingerito delle esche avvelenate, ma che fortunatamente i volontari siamo riusciti a salvare.

Scegliendo una delle E-Card, invece, si farà un regalo specifico per aiutare gli ospiti dei canili LNDC Animal Protection di tutta Italia su alcuni aspetti vitali: dalla E-Card “Code Felici“, con la quale si può contribuire a donare scorte di farmaci salvavita a quella “Una zampa sul cuore“, per concorrere alle spese di visite veterinarie specialistiche, fino alla E-Card “L’amore lascia il segno“, per sostenere esami diagnostici come Tac e risonanze magnetiche e a quella “Amici per sempre”, per finanziare interventi chirurgici salvavita.

Fedeltà, amore incondizionato, allegria e incapacità di deludere: la vicinanza di un cane è qualcosa che, ancora di più in questi due anni di pandemia, è emerso come panacea capace di colmare solitudini, sciogliere paure e portare semplice, ma profonda, gioia e fiducia.

“Anche per chi non può adottare un cane portandolo a casa“, spiega la presidente LNDC Piera Rosati, “fare il medesimo gesto a distanza è qualcosa di altrettanto concreto e caritatevole, un gesto di vero amore… per amore di un altro che con il tuo aiuto potrà avere tutto ciò di cui ha bisogno: le cure, i medicinali, il cibo specifico e un rifugio accogliente pensato per lui“.

Per informazioni e per scegliere chi adottare a distanza o una delle E-Card della Campagna #Lamoreè 2022 è sufficiente collegarsi qui, scrivere a [email protected] o chiamare il numero 02.26116502.