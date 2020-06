A “Nuova Danza” si studia sia danza classica stile russo Vaganova e sia danza Modern Contemporaneo

Serena Di Garbo, Professoressa Isef, Chinesiologa, insegna rieducazione Posturale e da 20 anni insegna Danza. A “Nuova Danza” , via Vescovo a Legnaro (Pd), si studia sia danza classica stile russo Vaganova e sia danza Modern Contemporaneo.

In età adolescenziale studiò, grazie alla sua maestra Daniela Barba, con i maestri Christian Ferrier, primo ballerino dell’Opera di Parigi, e con il maestro Paul Mclinden insegnante della Brighton Academy. Crescendo studio è si formò con moltissimi nomi noti, da Fabrizio Monteverde a Silvio Oddi e tanti altri.

Prosegue poi gli studi e si specializza nella danza contemporanea tecnica Limòn e Graham e nel 1997 supera l’audizione come unica Italiana per la London Contemporary Dance School -The Place – di Londra e nel 1999 fu scelta dal MAS di Milano scuola professionale.

Ha collaborato durante una stagione lavorativa estiva con vari sponsor all’AquaFan di Riccione e con i ballerini del Sistina in Roma. Coreografa di Musical Teatrali; Ha Collaborato e Ballato a Los Angeles presso la sede L.A. Dance Dream; Ha ballato nel Videoclip “Dejavu” di Jamai a Los Angeles con i coreografi di Madonna, Bejonce: Melissa Miles e JhonHavic Gregory;

Coreografa di Eventi come “Padova una Città un Cuore” dove ha coreografato per il cantante Internazionale Federico Paciotti, e unica Coreografa Ospite all’evento targato ufficialmente EXPO’ DANZA 2015 a Rho.

Diplomata Maestra Danza Moderna IDA, Diploma Maestra Danza riconosciuto da Danze Italia, da Csain, da ASC, e da CSEN, Tesseramento e Riconoscimento FIDS come Maestra Federale Nazionale Danze Accademiche e Giudice di gara S/A.

Ideatrice del sistema POSTURAL STERTCHING SDG per la danza e sport, ideatrice e Direttrice Artistica del Concorso Nazionale TROFEO DENstar da 15 anni con Giurie di Professionisti della danza Teatrale e Televisiva.

Le allieve Nuova Danza lavorano durante gli anni di studio con vari Professionisti del settore e stili diversi, hanno meritato negli anni molteplici premi e riconoscimenti in vari concorsi ed eventi Nazionali ed Internazionali, hanno ballato all’ AmsterDans di Amsterdam e hanno vinto la Rassegna ufficiale contro la violenza alle donne organizzata dai collaboratori e registi della trasmissione Ballando con le Stelle della Rai.

Molte allieve hanno ricevuto l’accesso a corsi di formazioni professionali a importanti Accademie come il Mas Milano, Accademia Susanna Beltrami, MP3 Project Danza di Pogliani e a corsi estivi come Codarts e Bolshoi Ballet.

Nuova Danza ha attualmente un’allieva che studia all’ Accademia di Ballo Teatro alla Scala e un’allieva che studia e lavora a Broadway di New York.

I corsi Nuova Danza si sviluppano dai bimbi di 4 anni agli adulti e i lavori coreografici di Serena Di Garbo sono sempre alla ricerca di esprimere un messaggio non per forza sociale ma bensì soprattutto espressivo. La ricerca del lavoro contemporaneo dosato con il floor work e il Contact ha portato Serena Di Garbo a sviluppare un suo stile che le permette di essere spesso convocata come docente in stage e workshop sia in scuole private che eventi danza.

Commenta la news

commenti