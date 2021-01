A.N.P.I. Mogliano Veneto. Iniziative per il giorno della memoria 27 gennaio 2021

MARTEDÌ 26 gennaio: La vita delle donne nei lager con un ricordo di Cerere Bagnolati partigiana deportata a Ravensbrück e vissuta molti anni a Mogliano Veneto.

Conferenza on line a cura di Emanuela Niero (ANPI Mogliano Veneto).

Per le classi seconde del Liceo Statale “G. BERTO” di Mogliano Veneto.

MERCOLEDÌ 27 gennaio: letture ed esposizione in piazza di 13 totem su:

leggi razziali, bambini italiani morti nei lager, le donne internate a Ravensbrück,

Cerere Bagnolati, partigiana, internata a Ravensbrück, in cui è riuscita a sopravvivere.

Charlotte Salomon, artista ebrea berlinese, internata e morta ad Auschwitz.

In piazza saranno esposti davanti al municipio due banner con riprodotte due opere dell’artista.

MERCOLEDÌ 27 gennaio ore 18: Charlotte Salomon, Vita e colore

Conferenza a cura di Franca Caltarossa (ricercatrice e studiosa dell’arte al femminile).

GIOVEDÌ 28 gennaio: Charlotte Salomon, l’artista ebrea vittima dell’Olocausto

Conferenza on line a cura di Franca Caltarossa.

Per le classi quinte del Liceo Statale “G. BERTO” di Mogliano Veneto.

Sulla pagina face book sono raccolte letture recitate da iscritte e iscritti all’A.N.P.I. sui temi legati al giorno della memoria.

Sono arrivati molti audio, da testi più vari, letti da voci differenti per età e genere, tutti emozionati ed emozionanti. Un impegno un lavoro e una testimonianza corali che ci hanno permesso di mantenere il contatto tra noi, di restare uniti e di far sì che “La memoria sia l’eterno presente di tutto ciò che ha senso e valore” come dice Lia Levi.

In questa ottica abbiamo promosso e realizzato anche altre iniziative con le classi del liceo statale ”G. Berto” a cui sono state proposte due conferenze on line. La prima, tenuta da Emanuela Niero, riguarda la vita delle donne nei lager con un ricordo di Cerere Bagnolati partigiana deportata a Ravensbrück e vissuta molti anni a Mogliano; l’altra, a cura della ricercatrice Franca Caltarossa, racconta la vita e l’opera di Charlotte Salomon, giovane artista ebrea di Berlino, vittima dell’Olocausto . La memoria tragica della Shoah e i campi di sterminio sono raccontati in uno spazio pubblico nei 13 totem che saranno esposti , il 27 gennaio, in piazza Caduti per non dimenticare le leggi razziali in Italia e le loro conseguenze, la morte di bambine e bambini nei lager, le donne internate a Ravensbrück, la partigiana Cerere Bagnolati e l’artista Charlotte Salmon, delle cui opere saranno esposti due banner davanti al municipio.

Il 27 gennaio ci riguarda, richiama alla responsabilità personale, interroga la nostra capacità di resistere e opporci ai soprusi, alla negazione dei diritti, al razzismo, al sessismo. La memoria consapevole costruisce il futuro.

Queste iniziative hanno avuto il patrocinio e un contributo da parte del Comune di Mogliano Veneto, Coop Alleanza 3.0 di Mogliano Veneto ha sostenuto l’iniziativa su Charlotte Salomon, c’è stata la condivisione e la collaborazione con il gruppo Quante storie, il Liceo Statale G. Berto e le scuole del territorio.

