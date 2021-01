Addio all’ex Senatore della Repubblica Italiana Emanuele Macaluso

È morto qualche giorno fa l’ex Senatore comunista Emanuele Macaluso. La direzione e la redazione del Nuovo Terraglio vuole unire la sua modesta voce allo stuolo dei commentatori che in questi giorni su tutti i giornali ne hanno esaltato la figura.

Con la morte di Macaluso scompare uno degli ultimi storici dirigenti del benemerito Partico Comunista. La sua militanza nelle file del partito dei lavoratori italiani, finita con l’esperienza nel PDS ha lasciato il segno dell’impegno e della passione politica fin dalla sua fanciullezza. Il Senatore Macaluso riguardo al percorso politico del PCI condivideva le idee di Enrico Berlinguer e Luigi Longo e dopo di loro ha condiviso la tenacia e la ferma volontà riformista di Giorgio Napolitano, Massimo D’Alema e Luigi Bersani, contribuendo concretamente assieme a loro alla democratizzazione lenta ma costante del vecchio PCI di Togliatti, di Giancarlo Pajetta e dell’ala filosovietica del partito.

Macaluso è stato uno degli ultimi combattenti di razza della politica italiana del ‘900, di quelli che credevano veramente in quello che scrivevano sui giornali e predicavano nelle piazze, di quelli che credevano fermamente che la politica non è un privilegio ma un servizio a beneficio soprattutto delle classi più deboli ed indifese, contribuendo a sostenere e trasformare in leggi dello Stato tutte le conquiste sociali delle quali il popolo italiano in quel determinato momento aveva bisogno.

