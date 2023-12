A l’Avogaria va in scena la maratona teatrale

Una vera e propria maratona teatrale. Il Teatro a l’Avogaria di Venezia, ospita domenica 17 dicembre 2023, ore 19.00, l’VIII edizione di Teatro in Provincia. La rassegna, a ingresso gratuito, in collaborazione con il Centro di Drammaturgia Italiana Contemporanea e Federazione A.U.T.-Autori e il contributo del Ministero della Cultura, è ideata da Duska Bisconti.

VENEZIA – La manifestazione fa tappa in sei teatri in tutta Italia, tra cui l’Avogaria di Venezia, in cui verranno lette le opere di ventuno drammaturghi italiani contemporanei. Si tratta di corti teatrali della durata massima di dieci minuti. Il pubblico in sala riceverà una scheda per la votazione e potrà così esprimere il proprio gradimento.

I quattro corti più votati al termine delle varie tappe nei teatri italiani costituiranno le opere finaliste, dalle quali nella serata finale di Roma uscirà il nome del vincitore. Le letture sono a cura degli allievi dei Laboratori della Scuola “G. Poli” del Teatro a l’Avogaria, diretti da Angelo Callipo.

Per informazioni e prenotazioni: http://www.teatro-avogaria.it/,Mail: [email protected]