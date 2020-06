81 Milioni di euro per 11 progetti strategici del programma Italia – Croazia

Programma Italia-Croazia 2014-2020: approvati 11 progetti strategici per oltre 81 milioni di euro

Sono 11 i progetti Strategici finanziati dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, che coinvolge 25 Province italiane e 8 Contee croate che si affacciano sull’Adriatico, per una popolazione complessiva di 12,5 milioni di cittadini.

Il Programma, di cui la Regione del Veneto è Autorità di Gestione, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio costiero italiano e croato, favorendo lo sviluppo economico e migliorando la qualità dell’ambiente delle due aree e del mare sul quale si affacciano.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato le graduatorie definitive riferite agli 11 temi strategici messi a bando, per un importo complessivo che supera 81 milioni di euro, di cui oltre 69 milioni di cofinanziamento a carico del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e 12,9 milioni assicurati dal Fondo di Rotazione e dagli stessi beneficiari. I progetti sono: uno a sostegno dell’innovazione e crescita blu; 3 a sostegno della sicurezza e resilienza (adattamento ai cambiamenti climatici; rischio di alluvione; fuoriuscite di petrolio e altri pericoli, incendi e terremoti); 4 a sostegno dell’ambiente e del patrimonio culturale (turismo costiero e dell’entroterra; ambiente marino; pesca e acquacoltura; rifiuti marini); 3 a sostegno del trasporto marittimo e costiero sostenibile (trasporto marittimo; mobilità dei passeggeri; servizi nautici).

“Con l’approvazione di questi progetti – spiega l’assessore regionale alla programmazione Fondi UE, Federico Caner –, si completa l’allocazione delle risorse stanziate dalla Commissione Europea a beneficio del Programma Italia-Croazia e si dà il via ad una nuova tornata di finanziamenti della cooperazione che per il Veneto e per l’intera area inclusa nel Programma rappresenta una formidabile opportunità sia per i soggetti pubblici che privati, particolarmente utile in questo decisivo periodo di rilancio della nostra economia dopo la gravissima crisi causata dalla pandemia”.

La lista dei progetti selezionati è consultabile nella sezione “Docs&Tools – Assessment decisions – Strategic projects” del sito ufficiale del Programma.

