8 mesi alla 37^ Venicemarathon e già oltre 5mila iscritti

Procedono a gonfie vele le iscrizioni della kermesse internazionale in programma domenica 22 ottobre. Confermata la formula delle tre distanze di 42K-21K-10K.

VENEZIA – Inizia il lungo countdown che porterà la Venicemarathon a tagliare il traguardo della 37esima edizione domenica 22 ottobre.



Confermata la formula delle tre distanze, con la maratona che farà da ‘regina’ e alla quale saranno abbinate la 2^ Venice Half Marathon e la 9^ VM10K: gare che si svilupperanno in contemporanea lungo lo stesso spettacolare tracciato, con arrivo unico nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri.



Diverse, invece, saranno le sedi delle tre partenze: la VM10K scatterà anche quest’anno dal Parco San Giuliano, la Venice Half Marathon dal ‘salotto’ di Mestre, nei pressi di Piazza Ferretto e infine la Venicemarathon dalla splendida Villa Pisani a Stra. Le tre gare formeranno un lunghissimo e spettacolare serpentone colorato di concorrenti, che unirà in un festoso abbraccio l’intero territorio veneziano.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili sul sito ufficiale www.venicemarathon.it e gli iscritti complessivi ad oggi hanno già superato quota 5.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri. Numeri molto confortanti ad 8 mesi dall’evento, che fanno prevedere una sempre maggiore ricaduta economica sul territorio.



Come sempre, per offrire servizi di qualità e massima efficienza organizzativa, le gare saranno tutte a numero chiuso. I posti nella 21K salgono da 2.000 a 3.000 mentre nella 42K e nella 10K saranno anche quest’anno 6.000. Un contatore presente sul sito mostra in tempo reale la disponibilità per ciascuna gara.



Si sono aperte in questi giorni anche le candidature, a livello nazionale ed internazionale, del team che costituirà il Venicemarathon Pacing Team, ovvero atleti esperti che si metteranno a disposizione dei partecipanti, per aiutarli a correre nei tempi prestabiliti e coronare obiettivi cronometrici. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito e sui canali social della manifestazione.



La 37^ Venicemarathon è una gara internazionale inserita nel calendario internazionale di World Athletics e nel circuito del circuito Abbott World Marathon Majors, ed è riconosciuta dalla FIDAL come maratona ‘Gold Label’.

Sono già diverse le aziende che hanno confermato il loro impegno al fianco dell’evento: Alì, Honda, Pro Action, San Benedetto, 1/6H Sport, Bavaria, Palmisano, Diabasi, Master Aid, Massigen, Dole, APVInvestimenti, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia e i media partners Corriere dello Sport e Tuttosport.