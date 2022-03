Sport. Quattro atleti del Team Treviso ai Campionati italiani

Matteo Perin, fresco argento nel disco ai Campionati italiani giovanili di lanci invernali, Nicolò Ferrario, Luigi Wanke Akamangwa ed Elena Bosco gareggeranno domani sulla leggendaria pista austriaca nella rassegna tricolore della disciplina invernale

Dall’atletica al bob. Domani, mercoledì 2 marzo, quattro atleti del Team Treviso esordiranno nella disciplina invernale, partecipando ai Campionati italiani che si terranno sulla mitica pista olimpica di Igls, nei pressi di Innsbruck (Austria).

Per Matteo Perin, sabato medaglia d’argento nella gara giovanile di disco ai Campionati italiani invernali di lanci, e per il velocista Nicolò Ferrario, l’ostacolista Luigi Wanke Akamangwa e la pesista Elena Bosco, sarà un’esperienza del tutto nuova, frutto di una passione maturata negli ultimi mesi.

Matteo (in coppia con l’ex azzurrino del salto triplo, Fabio Camattari) e Nicolò (con ai freni il compagno di team Luigi Wanke Akamangwa) difenderanno i colori del Bob Club Cortina nella gara di bob a 2, dove tenteranno l’assalto al podio nella categoria juniores.

Elena Bosco invece, non essendo prevista la gara femminile, farà da apripista con il monobob, nuova disciplina olimpica che ai Giochi invernali di Pechino ha visto schierata per i colori azzurri l’ex discobola friulana Giada Andreutti: sarà un buon test per verificare le capacità di Elena dopo aver ottenuto nelle scorse settimane (assieme a Perin) la licenza IBSF per le gare internazionali.

Come mai il Team Treviso è presente in maniera così massiccia nel bob? Tutto è cominciato con la vittoria di Perin nel disco ai Campionati italiani juniores del 2021. I tecnici della squadra nazionale hanno contattato il suo allenatore Fabio Gallinaro (anch’egli bobbista della squadra nazionale una quindicina di anni fa) per effettuare dei test di spinta che hanno coinvolto pure Elena Bosco. Il verdetto è stato positivo ed è stato proposto ad entrambi di partecipare al corso piloti internazionali svoltosi poche settimane fa a Igls.

Parallelamente il Bob Club Cortina ha aperto un bando di selezione per giovani atleti volto alla formazione di futuri bobbisti. La selezione è stata vinta da Nicolò Ferrario e Luigi Wanke Akamangwa che si sono così guadagnati il diritto di partecipare ai corsi piloti di Bludenz (novembre 2021) e Igls (gennaio 2022).

L’inverno li ha visti impegnati in diverse sessioni di allenamento, spesso in compagnia degli atleti del parabob sotto la guida dell’ex pilota della nazionale Loris Ottaviani. Il Campionato italiano sarà la tappa finale di questa prima stagione sul ghiaccio: Matteo, Nicolò, Luigi ed Elena sperano in buon risultato, prima di tornare agli allenamenti di atletica.

