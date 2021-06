6 ore di ritardo per il volo Venezia-Tunisi: ecco come ottenere il risarcimento

Ben 6 ore di ritardo per il volo Tunisair da Venezia a Tunisi TU473 del 13 giugno 2021, che ha collegato l’aeroporto Marco Polo di Venezia con l’aeroporto di Tunisi Cartagine. Questo volo, schedulato con partenza alle 11.l30 e arrivo alle 12.10, ha raggiunto l’aeroporto tunisino soltanto alle 18.30, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 6 ore e 20 minuti.

Stando all’ormai conosciutissimo Regolamento Europeo 261/2004 ai passeggeri che subiscono un ritardo superiore alle 3 ore, qualora questo ritardo non sia riconducibile a circostanze eccezionali non addebitabili alla diretta responsabilità della compagnia aerea, hanno diritto di richiedere la “compensazione pecuniaria” per un importo variabile a seconda della distanza chilometrica della tratta aerea.

Per attivare una procedura risarcitoria basta contattare la claim company Italia Rimborso* attraverso telefono, mail o WhatsApp, oppure è possibile compilare il form in Home Page inserendo i pochi dati richiesti.

Per il volo in oggetto ogni passeggero può ottenere 250€!

*Tutti i servizi di Italia Rimborso sono prestati gratuitamente!

