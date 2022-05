400 esordienti in pista a Treviso per giocare con l’atletica 

Gran successo per l’evento promozionale organizzato da Atletica Stiore Treviso e Nuova Atletica San Lazzaro: 12 società al via.

Erano in 400, dai cinque ai dieci anni, per imparare i rudimenti dell’atletica attraverso il gioco. Gran successo per la manifestazione provinciale che sabato 30 aprile, agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, ha coinvolto un gran numero di ragazzi delle società trevigiana di atletica: ben 12, provenienti un po’ da tutta la provincia.

I più piccoli, dai cinque agli otto anni, hanno partecipato al Giocatletica, una successione di attività che andava dalla corsa ai lanci, dalle staffette ai giochi di abilità. I più grandi, sino ai 10 anni, si sono dedicati a Impariamo l’atletica, una manifestazione che prevedeva prove di salti, lanci, velocità e ostacoli.

Per tutti, un gran divertimento. “La partecipazione di 400 bambini ha superato ogni nostra aspettativa – ha commentato il presidente della Federatletica provinciale, Dino Brunello -. È la riprova che l’atletica, in questo momento, ha un appeal fortissimo e, grazie anche al fatto di poter svolgere attività all’aperto, ha saputo interpretare al meglio le difficoltà legate alla pandemia. Stiamo raccogliendo i frutti di questa congiuntura particolarmente favorevole”.

A curare la regia dell’evento, gli atleti più grandi dell’Atletica Stiore Treviso e della Nuova Atletica San Lazzaro, società organizzatici dell’evento, con l’aiuto di tanti genitori.