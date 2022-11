25 novembre. Panchine rosse in tutti gli ospedali dell’Ulss 2

Una panchina rossa in ciascuno degli ospedali dell’Ulss 2 per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Questa l’iniziativa con cui l’Azienda sanitaria della Marca celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La prima delle sei panchine previste negli ospedali dell’Ulss 2 è stata collocata stamane, alla presenza di numerose autorità, nell’area verde attigua all’ingresso principale del Ca’ Foncello.

“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito – ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi -. Da inizio anno i nostri Pronto soccorso hanno accolto 485 donne vittime di abusi: dato, questo, sicuramente sottostimato. Con le panchine rosse davanti ai nostri ospedali vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Ringrazio la rete di coordinamento del percorso di accoglienza protetta e continuità assistenziale tra Azienda Sanitaria, Comune, Forze dell’Ordine e Centri antiviolenza”.

LE ALTRE INIZIATIVE

Oltre al posizionamento delle panchine rosse negli ospedali l’Ulss 2, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere ha organizzato o patronicato numerose altre attività:

il personale dei Pronto soccorso, del Suem e dei Centri vaccinali indossa, a partire da oggi, una spilla, realizzata per l’occasione, con riportato il 1522, numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e antistalking. La spilla rimarrà sulle divise degli operatori per ricordare, da un lato, a chi è vittima di violenza la possibilità di chiedere aiuto e, dall’altro, per dare un segnale a tutte le persone che accedono al Pronto Soccorso del costante impegno dell’Azienda sanitaria in relazione alla presa in carico e messa in sicurezza delle donne vittime di violenza domestica e di genere;