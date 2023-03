2 marzo 2023: International Rescue Cat Day

Secondo una ricerca ENPA (Ente nazionale protezione animali), nei primi 9 mesi del 2022 sono 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline, mentre le adozioni sono in grande calo. A volte una mamma gatta rimane incinta e i gattini vengono affidati a un rifugio da una famiglia che non può prendersene cura, oppure il proprietario di un gatto è allergico e non può tenerli. Sono molte le circostanze tristi in cui i gatti si trovano a vivere nei rifugi per animali, sperando e aspettando di essere adottati da una famiglia.

In occasione dell’International Rescue Cat Day, Sanicat ha deciso di celebrare questa giornata con una serie di idee che tutti possiamo mettere in pratica. Eccone qui alcune:



1. Considerare l’adozione di un gatto L’adozione di un gatto è il modo ideale per osservare questa giornata. Quindi, fate un salto al rifugio locale e scoprite cosa serve esattamente per diventare la nuova famiglia di un piccolo gatto. Ogni rifugio per animali avrà requisiti diversi, ma una visita o un controllo dei dettagli sul loro sito è un buon modo per iniziare. Naturalmente, gli animali domestici sono per la vita e non dovrebbero essere adottati per capriccio, quindi assicuratevi che la decisione sia presa in modo ponderato e non semplicemente con le emozioni! Quindi prima di impegnarvi nell’adozione di un animale domestico considerate anche i costi, se potete garantire una dimora e condizioni di vita stabili, la presenza di bambini o altri animali domestici.