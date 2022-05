2 maggio, a Preganziol gli “Alpini in bicicletta – Pedalando verso il mare

Un gruppo di cinque alpini in bici, della caserma Feruglio di Venzone, si ferma a Preganziol dove c’è la casa del “loro” Capitano.

Il gruppo ANA 8° reggimento alpini di Venzone ha pensato a un modo tutto particolare per raggiungere la sede della 93ª Adunata nazionale di Rimini.

Cinque Alpini in bici dell’8° Reggimento con il Colonnello David Colussi – Comandante dell’8° Reggimento Alpini di Venzone – partiranno il 1° di maggio in bicicletta da Venzone.

Nel pomeriggio saranno a Polcenigo per poi fare tappa il 2 maggio a Preganziol, ad Adria il 3, a Ravenna il giorno 4 ed infine la mattina del 5 partiranno alla volta di Rimini per arrivare in tempo per l’inaugurazione della 93esima Adunata Nazionale delle penne nere.

La tappa più significativa del viaggio è quella trevigiana. Qui, infatti, i ciclisti sosteranno nella città natale del capitano Manlio Feruglio al quale la caserma, che ospita l’ottavo reggimento alpini, è intitolata.

I cinque Alpini in bici arriveranno presso la sede Ana Preganziol in via Europa 30 intorno a mezzogiorno. Alle 15, assieme al Gruppo Alpini di Preganziol con il capogruppo Valter Aiolo, il Sindaco Paolo Galeano, il Presidente ANA di Treviso Marco Piovesan, il Consigliere Sezionale Luca Miglioranza ed esponenti dei Gruppi ANA limitrofi, per la prima volta nella storia del Gruppo Ana di Preganziol, raggiungeranno in corteo la casa natale del Capitano Manlio Feruglio dove ci sarà una breve cerimonia.