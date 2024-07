12 edizioni di Posterheroes: tra comunicazione sociale e sperimentazione

Dal 13 luglio al 6 ottobre 2024, oltre 60 opere provenienti dalla collezione ultradecennale del concorso saranno in mostra presso il Museo Collezione Salce di Treviso.

Perche di questo si tratta, Posterheroes è un concorso internazionale di comunicazione sociale ideato dall’Associazione culturale Plug, e realizzato dalla sua prima edizione in collaborazione con la cartiera Favini. Il plot è di quelli immersivi e spiana la sua vena creativa approfondendo uno scibile che sciorina diverse tematiche di interesse socio – ambientale, coinvolgendo graphic designer, illustratrici e illustrator, professionisti e non, ad esprimersi attraverso un poster – manifesto. Una giuria internazionale composta da designer, illustratori, nonché esperti di comunicazione sociale seleziona i poster dei 40 vincitori.

MAKING MISTAKES

È il titolo della tredicesima edizione, intrigante e ad alto tasso di empatia, che invita immediatamente a confrontarsi su di un tema portante, l’errore. Architrave di innumerevoli cambi di traiettoria e sinonimo di debolezza, forse fino ad oggi.

Perché la forza propulsiva di un argomento del genere, provocatorio fin dalla sua genesi, rivoluziona lo sbaglio, scarnificandone il concetto atavico, scardinandone il tabù.

L’accettazione dell’errore come “passaggio propedeutico” per rimpicciolire il mito dell’infallibilitá, appare come gesto non solo distensivo, ma stimolante nell’affrontare con serenità prove e impegni, allontanando lo spettro dell’errore.

Che diventa parte integrante e ineluttabile di qualsiasi progetto o idea quasi fosse preventivato e per questo meno angosciante. Libero di arrivare ma pure di andarsene. Costruttivo, senza l’incubo dell’imperfezione, che può diventare un “neo creativo“disarcionando appieno tutte le prospettive.

La Collezione Salce e il suo Museo, aderendo a questa collaborazione, colgono l’attimo perfetto per aprirsi alla grafica moderna e contemporanea affrontando temi ambientali e sociali legati al presente e al futuro prossimo, ribadendo il proprio ruolo di osservatori e divulgatori della storia, visionari ed ispirati.

12 edizioni di Posterheroes : tra comunicazione sociale e sperimentazione. Mostra a cura di Plug, in collaborazione con Favini Museo nazionale Collezione Salce – Treviso – San Gaetano – Via Carlo Alberto 31

Instacult di Mauro Lama