1000 euro netti di bonus a dicembre per tutti i dipendenti CFS Europe

L’azienda sempre più nel segno del welfare: questo premio si somma a quanto già previsto dall’accordo tra azienda e dipendenti con un bonus di circa due mensilità che è stato erogato ogni anno negli ultimi quattro anni.

Ravenna –

CFS Europe (gruppo Camlin Fine Sciences Ltd, Mumbai Stock Exchange – BSE), multinazionale fra i primi quattro players mondiali di fenoli e derivati, oltre che di antiossidanti tradizionali e naturali, tra cui NaSure®, antiossidante 100% naturale estratto dal rosmarino, con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2025, in aggiunta al premio annuale legato ai risultati aziendali elargito negli ultimi quattro anni, eccezionalmente quest’anno erogherà a tutto il personale un ulteriore bonus di 1000 euro netti.

Tale decisione deriva dalla volontà dell’azienda di aiutare i propri dipendenti a fronteggiare la crisi economica dettata dal caro energia e dall’inflazione.

CFS Europe non è nuova a questo tipo di iniziative: dal 2018, infatti, anno di ingresso di Massimo Cupello Castagna in qualità di Amministratore Delegato, è stata portata avanti una politica di welfare attiva su più fronti, tra i quali, il più significativo, è sempre stato l’aiuto economico, concretizzatosi nell’ultimo quadriennio in circa 2 mensilità nette aggiuntive legate ai risultati finanziari dell’azienda.

L’annuncio è stato dato nel corso della cena aziendale che si è svolta ieri e Cupello Castagna ne ha così spiegato le motivazioni: “La mia decisione scaturisce dall’idea che l’azienda non è solo un luogo di lavoro, ma anche una realtà sociale dove le persone VIVONO quotidianamente e quindi, in un momento difficile come quello attuale, l’azienda ha il dovere morale di dare una mano. In un periodo così sfidante, abbiamo deciso di incentivare ancora di più i nostri preziosi collaboratori, perché crediamo fortemente nella necessità di investire su di loro, aiutando anche le loro famiglie, affinché questo momento possa essere più sereno, non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e relazionale”.

Inoltre, CFS Europe ha attivato da tempo un programma di welfare che prevede la possibilità di convertire i premi ricevuti dall’azienda in benefit e servizi attraverso una piattaforma dedicata. Tale programma offre rimborsi, voucher e pacchetti di servizi per piani pensionistici, spese sanitarie, check up, asilo nido, educazione, assistenza, mutui, buoni spesa, viaggi, corsi professionali, trasporti, attività sportive, cultura e benessere. Grazie questa piattaforma, ogni singolo dipendente è in grado di comporre il proprio pacchetto di benefit in maniera autonoma, detassata, nel rispetto del budget di spesa convertito.

L’imponente processo di trasformazione di CFS Europe coinvolge ogni aspetto aziendale: dalla digitalizzazione dei processi produttivi alla trasformazione in termini green, che rappresenta un traguardo prioritario da raggiungere in ogni modo e da sviluppare a partire dai processi interni, attraverso un continuo monitoraggio e una costante riduzione dei consumi energetici degli impianti di produzione, fino al riciclo degli scarti di lavorazione che presto diverranno importante fonte energetica. In questo processo, non può non ricoprire un ruolo di fondamentale importanza l’attenzione verso il proprio capitale umano, perché, come spesso ricorda Cupello Castagna “dove si sta bene si lavora anche meglio!”