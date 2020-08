10^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K: arrivederci a sabato 29 maggio 2021!

La decima edizione della mezza maratona al chiaro di luna slitta al 2021 a causa della situazione sanitaria ancora incerta e in continua evoluzione. Tutte le iscrizioni già effettuate saranno tenute valide per il prossimo anno.

Slitta a sabato 29 maggio 2021 la 10^ Jesolo Moonlight Half Marathon &10K, la gara internazionale di corsa su strada che originariamente era in programma il 16 maggio scorso e che, come evoca il nome stesso, parte al calar del sole e si conclude con il bagliore della luna, sviluppandosi in un contesto naturalistico unico nel suo genere, attirando ogni anno oltre 6.000 runners dall’Italia e dall’estero.

Venicemarathon e l’Amministrazione Comunale di Jesolo hanno lavorato fino all’ultimo per tentare di riproporre la gara quest’anno, ma l’evoluzione degli scenari sanitari, e quindi autorizzativi, ad oggi vigenti hanno costretto gli organizzatori a ritenere imprudente lo svolgimento della manifestazione nelle attuali condizioni.

Naturalmente tutte le iscrizioni già effettuate saranno ritenute valide per il prossimo anno e a breve gli interessati riceveranno informazioni più dettagliate.

“Abbiamo lavorato molto e a stretto contatto con Venicemarathon perché volevamo davvero regalare a Jesolo e ai suoi ospiti l’emozione della Moonlight Half Marathon. Ci abbiamo provato fino all’ultimo per poterla programmare nel mese di settembre, come regalo alla città vista anche la concomitanza con il decennale dell’evento. Purtroppo le restrizioni imposte per la gestione di COVID-19 non ce l’hanno permesso. Noi non demordiamo e, assieme a Venicemarathon, siamo determinati a portare la mezza maratona al chiaro di luna di nuovo a Jesolo nel 2021 per celebrare la ripartenza dopo le difficoltà di questi mesi e scaldare nuovamente i cuori degli appassionati con la corsa al chiaro di luna” – ha commentato l’assessore allo sport del Comune di Jesolo Esterina Idra.

“L’eventualità che la situazione possa ulteriormente aggravarsi nelle prossime settimane e la difficoltà di allestire indispensabili e inedite procedure di controllo e sicurezza dei partecipanti e degli addetti ai lavori suggeriscono di evitare situazioni rischiose. Con grande rammarico, ma altrettanto senso di responsabilità, diamo quindi appuntamento a tutti gli appassionati a sabato 29 maggio 2021, con l’impegno di programmare un’edizione davvero speciale della nostra manifestazione” – queste le parole del presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Resta invece in calendario la 35^ Venicemarathon in programma domenica 25 ottobre 2020.

Commenta la news

commenti