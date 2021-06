10^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K e 1^ Alì Family Run

Venicemarathon e la Città di Jesolo archiviano con soddisfazione l’edizione della ripartenza, il tanto atteso ritorno agli eventi di massa in presenza che ha rappresentato per tutti un vero primo passo verso la normalità. e laarchiviano con soddisfazione l’edizione della ripartenza, il tanto atteso ritorno agli eventi di massa in presenza che ha rappresentato per tutti un vero primo passo verso la normalità. Semplici gesti come attaccarsi il pettorale alla t-shirt, sentire la voce dello speaker di partenza, lo sparo di pistola e il pubblico lungo il percorso, hanno rappresentato rituali quasi dimenticati, ma dal sapore ritrovato. In termini numerici, la partecipazione alle 3 manifestazioni ha superato le attese degli organizzatori. La 1^ Alì Family Run, corsa non competitiva di 3 chilometri, ha centrato l’obiettivo dei 500 pettorali (numero limite di posti), ma soprattutto ha già raccolto oltre 2.000 euro a favore della Caritas di Jesolo. La raccolta fondi comunque non finisce qui, perché si potrà continuare a donare fino al 15 luglio su Rete del Dono. Sono stati invece circa 4.000 gli atleti che hanno dato vita alla 21K e 10K. In molti l’hanno vissuta come una grande festa: stanchi al traguardo per una fatica alla quale ci si era un po’ disabituati, ma sorridenti e felici per aver superato un vero arco d’arrivo, dopo un anno e mezzo di stop alle gare. Emozioni rivissute anche attraverso le diverse “Stories” di Instagram e Facebook, postate dagli atleti e condivise con i social ufficiali della Jesolo BMW Moonlight Half Marathon. Ma la grandezza dell’evento si evince anche da questi numeri: sono stati impiegati circa 500 volontari nei servizi in zona partenza e arrivo e lungo il percorso tra cui 40 agenti di Polizia Locale, una staffetta della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, moltissimi volontari coordinati dalla Protezione Civile di Jesolo, 10 km di transenne, oltre 10K di nastro segna percorso HOKA per delimitare i campi gara e i servizi; un imponente servizio sanitario coordinato dalla Croce Verde di Cavallino (4 ambulanze, 1 moto-medica, 1 postazione medica avanzata e 2 SAP). In corsa c’erano inoltre 20 medici runners abilitati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce e 30 pacer del gruppo “Quelli del Martedì”. Sono state distribuite circa 6.000 t-shirt tecniche HOKA donate a volontari e atleti anche grazie al supporto di 1/6H Sport ‘official shop’, 40.000 bottigliette di acqua San Benedetto, 5000 bustine di sali minerali e 10.000 barrette ProAction, 12.000 lattine di birra Bavaria, 35.000 biscotti Palmisano, 10.000 schiacciatine VitaMill®. Sono stati distribuiti 4.500 kit ristoro brandizzati Alì e 4.500 pacchi gara brandizzati Bellla&Monella e Radio PiterPan. Confcommercio Ascom San Donà-Jesolo, oltre 50 attività commerciali di ristorazione hanno aderito all’iniziativa che prevedeva l’applicazione di uno del 10% per tutti coloro che presentava il QR code ricevuto via mail dall’organizzazione; mentre la Federconsorzi Arenili di Jesolo, nel tratto di litorale, ha messo a disposizione degli atleti oltre 3 chilometri di docce per rinfrescarsi durante e dopo la gara. Grazie alla, oltrehanno aderito all’iniziativa che prevedeva l’applicazione di uno del 10% per tutti coloro che presentava il QR code ricevuto via mail dall’organizzazione; mentre la, nel tratto di litorale, ha messo a disposizione degli atleti oltre 3 chilometri di docce per rinfrescarsi durante e dopo la gara. Quest’anno l’elenco dei materiali distribuiti si arricchisce anche di nuove voci. Nella due giorni di manifestazione, allo Jesolo BMW Moonlight Village, sono state distribuire 20.000 mascherine di Grafica Veneta, 100 litri di disinfettante Citrosil e sono stati utilizzati circa 100 metri di plexiglass a protezione di atleti e volontari, nelle aree di consegna dei pettorali, pacchi gara e in tutte le aree sensibili. Grazie all’imponente servizio Veritas di Jesolo, si è prestata molta attenzione anche alla raccolta dei rifiuti e alla sua differenziazione. Domani, mercoledì 30 giugno, tutti i 4.000 nomi dei partecipanti alla 21K e10K verranno pubblicati sui quotidiani sportivi nazionali Corriere dello Sport e Tuttosport, all’interno di una pagina dedicata interamente ai ringraziamenti della Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K. Vincenzo Placida che ha spinto la carrozzina della figlia Valentina affetta dalla sindrome “Cornelia de Lange” per 21 chilometri e di Silvia Furlani, la runner udinese affetta da sclerosi multipla, che ha completato la sua terza Jesolo BMW Half Marathon in oltre 8 ore. Infine, molto emozionanti sono stati gli arrivi dia che ha spinto la carrozzina della figlia Valentina affetta dalla sindrome “Cornelia de Lange” per 21 chilometri e di, la runner udinese affetta da sclerosi multipla, che ha completato la sua terza Jesolo BMW Half Marathon in oltre 8 ore. La Jesolo BMW Moonlight Half Marathon è stato solo il primo dei tre eventi organizzati da Venicemarathon. Il prossimo appuntamento è per sabato 28 agosto con il 5^ CMP Venice Night Trail, in attesa dell’evento clou: la 35^ Venicemarathon in programma domenica 24 ottobre. La 10^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K e 1^ Alì Family Run sono stata organizzate da Idea Venezia s.r.l. e da S.S.D Venicemarathon, con il patrocinio dalla Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e ATVO e delle aziende: BMW, HOKA, Pro Action, Alì, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, Grandi Molini Italiani, VitaMill, 1/6H Sport, Fairbnb.coop, Grafica Veneta, McFit e dei media partner: Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, Radio Bellla & Monella, Radio PiterPan e Telenuovo Fotografie di Matteo Bertolin.