Weekend all’insegna dello sport: Acquathlon a Mestre il 28 Maggio e Triathlon Sprint a Salò

La squadra dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave parteciperà a due competizioni sportive nel prossimo fine settimana di maggio. La prima gara sarà la seconda tappa del 1° Trofeo 3xH2O Acquathlon Città di Venezia presso la Piscina della Bissuola a Mestre, mentre la seconda sarà il 6° Triathlon Sprint città di Salò – Gara Silver a Salò.

VENEZIA. Gli atleti dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave si preparano per un fine settimana pieno di eventi sportivi. Sabato 28 maggio, la squadra parteciperà alla seconda tappa del 1° Trofeo 3xH2O Acquathlon Città di Venezia presso la Piscina della Bissuola a Mestre, organizzato da Terraglio Triathlon. I partecipanti gareggeranno in diverse categorie, dalle mini cucciole alla Youth B, inclusa una staffetta a coppie per juniores e age.

Il programma dell’evento prevede la partenza dei Mini cuccioli alle ore 10:30, seguiti dalle altre categorie.

Domenica 29 maggio, la squadra si dirigerà a Salo’ per partecipare al 6° Triathlon Sprint città di Salò – Gara Silver organizzato dalla società Canottieri Garda Salò asd. La gara è aperta alle categorie dal Youth B fino al Senior e Master e si svolgerà alle ore 13:00. Gli atleti dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave parteciperanno sia alla categoria Youth B, con Andrea Fantin,Giovanni Pavanello e Alex Zanutto, che alla categoria junior, con Matilde Dal Mas, Giulio Fantin e Alessandra Maso.

La gara prevede una prima frazione di nuoto di 750 metri nel Golfo di Salò, una seconda frazione di 20 km in bicicletta su percorsi collinari, e una terza frazione di corsa di 5 km attraverso il centro storico di Salò.

La squadra dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave è pronta ad affrontare questo fine settimana intenso e ad impegnarsi al massimo in entrambe le competizioni.