Una nuova stagione di concerti all’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini

Dal 27 maggio, l’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini riapre al pubblico con 20 concerti a cura di Le Dimore del Quartetto, Asolo Musica e Veneto Jazz.

Quartetto di Venezia, Mario Brunello, Antonio Fresa, Cuarteto Iberia, Claudio Laureti, Quatuor Agate, Eleonora Testa, Pasquale Mirra, Mirko Cisilino, Enrico Degani: questi alcuni degli artisti protagonisti della stagione concertistica 2022 della Fondazione Giorgio Cini. Durante la stagione solisti ed ensemble porteranno in scena all’Auditorium “Lo Squero” una significativa rassegna di appuntamenti dalla musica classica al jazz.

Venerdì 27 maggio, ore 18.30 con il concerto del Quartetto Kleio, giovane ensemble inglese, che insieme al violista Nikolas Altieri, eseguirà brani di Schubert, Golijov e Brahms. Il concerto fa parte della quarta edizione del ciclo intitolato ARCHIPELAGO.

Il ricco calendario vede riconfermate le collaborazioni già avviate dalla Fondazione Cini negli anni precedenti con: Asolo Musica, Associazione Amici della Musica (12 appuntamenti); l’associazione Le Dimore del Quartetto (4 appuntamenti). Il 2022 vede una nuova collaborazione con Veneto Jazz (4 appuntamenti). Per maggiori informazioni www.cini.it

Asolo Musica, Associazione Amici della Musica propone un calendario di 12 concerti (4, 11 e 18 giugno; 9 luglio; 10 e 24 settembre; 8 e 22 ottobre; 12 e 26 novembre; 10 e 17 dicembre) tra i quali un nuovo ciclo del Quartetto di Venezia, quartetto in residenza alla Fondazione Giorgio Cini dal 2017, e Mario Brunello che si esibirà in compagnia del monaco Lino Breda.

Le Dimore del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia e la Fondazione Walter Stauffer, propone la quarta edizione di ARCHIPELAGO. I 4 concerti (27 maggio; 24 giugno; 30 settembre; 28 ottobre) rappresentano un percorso di crescita per i giovani artisti che attraverso il periodo di residenza e studio alla Fondazione Cini possono perfezionare brani con nuove formazioni.

Infine 4 appuntamenti con Veneto Jazz, nell’ambito di Venezia Jazz Festival con il trio di Pasquale Mirra, Enzo Favata e Mirko Cisilino (25 giugno) e il quartetto del contrabbassista Federico Marchesano con ospite speciale Louis Sclavis (2 luglio) e nell’ambito di Venezia Jazz Festival Fall edition (15 e 29 ottobre).

Lo Squero dell’Isola di San Giorgio Maggiore, antica officina per la riparazione delle imbarcazioni risalente alla metà dell’Ottocento, è diventata un moderno e suggestivo auditorium e ha vinto il Premio Torta 2017. L’intervento di recupero della struttura degli architetti Fabrizio Cattaruzza e Francesco Millosevich, promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e realizzato con il contributo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Virginio Bruni Tedeschi, ha trasformato questo spazio in una moderna concert hall con 200 posti a sedere; grazie alla sua eccezionale acustica e alla sua posizione privilegiata che si affaccia direttamente sulla laguna, “Lo Squero” è uno spazio unico che accorda perfettamente musica e immagine. Di fronte alla platea le pareti di vetro – come quinte naturali – aprono uno straordinario scorcio sulla laguna offrendo allo spettatore la possibilità di vivere l’esperienza unica di un concerto “a bordo d’acqua”.