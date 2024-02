Un gesto di solidarietà per l’Associazione “Per Mio Figlio”

InterClub Mogliano consegna un assegno all’Associazione “Per Mio Figlio”: un bel gesto di solidarietà a favore dei bambini.

MOGLIANO VENETO – Ieri mattina l’InterClub di Mogliano Veneto, il più numeroso della regione con ben 720 iscritti, ha consegnato un generoso assegno all’Associazione “Per Mio Figlio”. La somma raccolta, pari a 2.100 euro, è frutto di una lunga e partecipata campagna di raccolta fondi promossa dallo stesso Club che, durante le varie occasioni di ritrovo organizzate nel corso del 2023, ha invitato soci, tesserati, amici e simpatizzati a contribuirvi.

Presenti oggi, insieme ad alcuni Consiglieri dell’InterClub, il Presidente Giuliano Vesco e il Vicepresidente Maurizio Tortato, che hanno espresso la loro soddisfazione per essere riusciti a raccogliere una cifra così significativa a favore dell’Associazione impegnata nell’assistenza e nel supporto ai bambini ospedalizzati del territorio. «Nessuno si aspettava questo traguardo, è una grande soddisfazione condivisa. Tutto il nostro Consiglio Direttivo e i nostri soci meritano un caloroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel rendere possibile questa raccolta fondi a favore dei bambini meno fortunati.»

«Giornate come questa sono momenti di festa. Vedere che un Club sportivo come il vostro ha la sensibilità di raccogliere fondi per devolverli ad una Onlus come la nostra è una vera gioia. – ha detto Andrea Rizzo, Presidente dell’Associazione “Per Mio Figlio”, nata ventisei anni fa per dare un’ospedalizzazione a misura di bambino a quei bimbi costretti a risiedere, per periodi più o meno lunghi, all’interno dei reparti di pediatria. – La donazione che riceviamo oggi si aggiunge ai fondi accantonati per il progetto a cui stiamo lavorando quest’anno: la realizzazione di una sala di endoscopia pediatrica, con macchine e personale dedicati. Grazie a donatori come voi riusciamo ad avvicinarci ancora di più alla concretizzazione di questo sogno.»

«Complimenti al nostro InterClub, che oltre ad essere il più numeroso del Veneto, crea occasioni importanti di socialità e persegue il mirabile scopo di solidarietà e beneficenza – ha dichiarato infine il Sindaco Davide Bortolato, che ha voluto che il nobile gesto avvenisse nella Sala Consiliare, davanti alla Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio. – La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il tessuto associativo è fondamentale per costruire una comunità più forte ed inclusiva.»