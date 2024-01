Tragedia a Pieve del Grappa: uomo trovato morto nel bosco

La località Paderno del Grappa, nel comune di Pieve del Grappa (TV), è stata scossa dalla tragica morte di Dedja Bledar, 39enne di origini albanesi.

PIEVE DEL GRAPPA (TV). Una cupa atmosfera ha avvolto la località Paderno del Grappa, nel comune di Pieve del Grappa (TV), dove questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti in seguito a una segnalazione che ha portato al macabro ritrovamento del corpo senza vita di Dedja Bledar, 39enne di origini albanesi residente ad Asolo (TV).

La vicenda ha avuto inizio nella serata del 20 gennaio quando, al termine del suo turno di lavoro presso una pizzeria della zona, Bledar non è rientrato a casa, destando preoccupazione tra i familiari. La mattina successiva, allarmati dalla scomparsa, i familiari hanno denunciato l’accaduto presso il locale Comando dell’Arma dei Carabinieri. Il tragico epilogo è giunto con la scoperta del corpo, avvenuta in una zona boschiva di via Colli.

I primi esami tecnici sul luogo del ritrovamento hanno rivelato dettagli agghiaccianti: Bledar è stato vittima di diverse coltellate, con una ferita mortale che ha perforato il polmone. La scena del crimine ha aggiunto un ulteriore elemento di mistero, poiché a circa un centinaio di metri dal cadavere è stata rinvenuta e sequestrata l’autovettura della vittima. Questo fatto ha intensificato l’inquietudine e ha posto un enigma sul contesto in cui si è sviluppato il dramma.

Attualmente, le indagini sono condotte con solerzia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica locale. La natura del crimine, la sua motivazione e le circostanze che hanno portato a una tale tragedia sono al centro delle attuali attività investigative.

La vittima, Dedja Bledar, era un uomo con una vita apparentemente normale, impegnato nel lavoro e con una famiglia che ora è costretta a fronteggiare una tragedia inaspettata.

L’interrogativo su cosa abbia scatenato un gesto così estremo resta senza risposta, ma le forze dell’ordine continuano a lavorare instancabilmente per far luce su questa vicenda e portare giustizia per Dedja Bledar.