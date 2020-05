Torna il mercato a Jesolo e Cortellazzo

Finalmente a partire da venerdì 22, i mercati settimanali di Jesolo Paese e quelli di Cortellazzo il giovedì e quello agricolo il lunedì potranno tornare ad offrire i loro prodotti ai cittadini.

Torneranno ad esporre al mercato tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza.

Al centro di tutto: la sicurezza

Come dichiara l’assessore al commercio Alessandro Perazzolo:

“La decisione di riaprire è frutto di un percorso partecipato, che ha visto impegnati operatori, rappresentanti di categoria, polizia locale, associazioni di volontariato e la società Jesolo Patrimonio: a tutti va il mio ringraziamento per lo spirito di collaborazione che hanno dimostrato. E’ importante ripartire, ma sempre in sicurezza, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo. Per questo abbiamo predisposto delle misure per l’accesso all’area del mercato e controlli per evitare assembramenti. Queste misure devono sempre essere accompagnate da senso di responsabilità e grande attenzione verso sé stessi e gli altri”.

Le aree destinate ai mercati verranno transennate, con la predisposizione di vie di accesso e di uscita: all’interno delle aree ci sarà libertà di movimento ma dovrà essere osservata la distanza interpersonale e per evitare gli assembramenti sono stati programmati controlli da parte della Polizia locale e di volontari.

Ogni espositore inoltre dovrà essere provvisto di gel igienizzanti e deve garantire il distanziamento dal banco di almeno 1 metro.

Il mercato di Jesolo Paese riaprirà nella versione invernale e non ancora in quella estiva mentre il mercato di Cortellazzo e quello agricolo riapriranno nella versione consueta.

Commenta la news

commenti