Teatro Del Monaco: Teresa Mannino in “Sento la terra girare”

e

La sferzante e ironica riflessione di Teresa Mannino, nella doppia veste di regista e protagonista, sui cambiamenti climatici che stravolgono il pianeta

Treviso, 21 febbraio – Dopo il successo di pubblico riscosso al Goldoni di Venezia, l’ironica e pungente riflessione sui cambiamenti climatici della comica siciliana Teresa Mannino in Sento la Terra Girare approda da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo al Teatro Del Monaco di Treviso.

Artista affermata nel panorama comico italiano e autentica beniamina del pubblico, con il suo approccio arguto, garbato e intelligente, la Mannino, regista e protagonista dello spettacolo, concentra la sua attenzione sui mutamenti climatici che stanno lentamente trasformando il rapporto col mondo che ci circonda attraverso un testo -scritto insieme a Giovanna Donini– che riesce a coniugare un argomento serio come quello della salvaguardia dell’ambiente con momenti più scanzonati e leggeri, non senza un pizzico di improvvisazione.

Attraverso la risata, il pubblico è così invitato a una meditazione su temi seri e complessi come quelli ambientali, sociali e culturali.

Prima dell’inizio dello spettacolo, venerdì 28 febbraio alle ore 18, il pubblico incontra la protagonista dello show. L’appuntamento è presentato da Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura e al turismo per il Comune di Treviso.

Lo spettacolo

La protagonista di Sento La Terra Girare, Teresa Mannino, vive chiusa in un armadio da anni. Quando esce, scopre che le cose stanno radicalmente cambiando: nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri, non c’è più acqua da bere, e addirittura l’asse della Terra si sta spostando. Teresa Mannino si rende conto ben presto che fuori dal suo armadio il mondo va a rotoli, anche se l’attenzione di tutti sembra concentrarsi solo su altri argomenti, come gli ascolti televisivi e le fake news, mentre le soluzioni sembrano scarseggiare. Sconfortato, il personaggio della Mannino decide di tornare nell’armadio, ma ormai neppure quello è più lo stesso.

Biografia

Solare presenza del panorama comico italiano, Teresa Mannino, siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, studia teatro a Milano, città che è poi diventata la sua città d’adozione. La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata. Si aggiudica a pieno titolo, con i suoi accattivanti monologhi comici, la conduzione della prima serata di Zelig con Mr Forest su Canale 5. Edizione condotta brillantemente nel 2013 grazie anche all’esperienza formativa di cinque edizioni di Zelig OFF (dal 2007 al 2011) che presenta con Federico Basso. Ma il percorso artistico di Teresa si snoda tra esperienze comiche di palcoscenico e piccolo schermo, radio e cinema per approdare infine ad un mondo fatto di storie, emozioni e testimonianze.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

28 Febbraio > 1 Marzo

28 Febbraio 2020 20:45

29 Febbraio 2020 20:45

1 Marzo 2020 16:00

STREGONIA PRODUZIONE ESECUTIVA SAVÀ SRL

di Teresa Mannino e Giovanna Donini

diretto e interpretato da Teresa Mannino

scene: Maria Spazzi

disegno luci: Alessandro Verazzi

trucco e parrucco: Rosalia Benevento

audio e luci: Suonovivo Allestimenti

assistenti scenografe: Marina Conti, Erica Giuliano

management e distribuzione: Monica Savaresi

amministratrice di compagnia: Lorella Pasetto

segreteria generale: Carolina Lucente

durata: 1h 40’ senza intervallo

Commenta la news

commenti