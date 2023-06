Rugby giovanile: oltre 500 piccoli atleti per il Torneo Città di Villorba

Il torneo ha idealmente concluso la primavera del rugby nella Marca. Per la prima volta nella storia della giovane competizione è stato assegnato da ArredissimA anche un premio speciale al fairplay, vinto da Mogliano B under 9.

530 piccoli atleti suddivisi nelle categorie under 9,11 e 13, 3 vincitori (uno per ogni categoria) e 24 squadre in rappresentanza di Villorba, Benetton, Cittadella, Mantova, Mogliano, Paese, Tarvisium e Udine, in un bel pomeriggio di sole e di festa. Questi i numeri della seconda edizione del torneo di minirugby “Città di Villorba – Trofeo ArredissimA”, promosso dal Villorba Rugby, e svoltosi nel weekend presso i campi adiacenti il Palaverde con il patrocinio del Comune di Villorba e la collaborazione della celebre holding ArredissimA, leader nel settore dell’arredamento Made in Italy e da sempre attiva nel sostegno allo sport giovanile del territorio nonché sponsor ufficiale della squadra di rugby femminile del Villorba che, ironia della sorte, proprio nelle stesse ore in cui si svolgeva il torneo, disputava a Mogliano la finale del campionato italiano di eccellenza contro il Valsugana.

Il Gruppo veneto di stanza a Riese Pio X, che già nel 2022 aveva supportato l’esordio della manifestazione in qualità di main sponsor, quest’anno ha scelto o di compiere un ulteriore passo avanti istituendo il premio “Rugby nel Cuore” al fairplay, per sensibilizzare i più piccoli ai valori della correttezza, civiltà e gioco di squadra.

Il riconoscimento è stato vinto dal team Mogliano B under 9 che si è distinto per il comportamento esemplare tenuto in campo dei suoi giovanissimi campioni, aggiudicandosi, oltre a una targa commemorativa in ricordo della bella giornata trascorsa insieme, anche un buono sconto del valore di 3000 euro su un arredo completo assegnato a ciascun bambino e alla sua famiglia.

A trionfare sul terreno di gioco, invece, sono stati rispettivamente: i ragazzi del “Rugby Paese” per la categoria under 13, il “Mogliano Rugby A” per la categoria under 11 e i piccoli del “Villorba Rugby A” per l’under 9.

I “padroni di casa” hanno spiccato anche tra gli under 11 (rispettivamente terzo e secondo posto per le squadre B e A) e tra gli under 13 (terzi classificati), così come ottima è stata la performance degli atleti di Mogliano che, oltre alla citata vittoria nella categoria under 11, si sono guadagnati anche la medaglia d’argento sia tra gli under 9 che tra gli under 13. Medaglia di bronzo under 9, infine, per il Rugby Udine.

Soddisfazione anche per i piccolissimi dell’under 7 che, pur se presenti al torneo con formula non competitiva, hanno comunque portato a casa la loro medaglia.

Il commento a caldo di Ottavio Sartori, co-fondatore di ArredissimA insieme al socio Franco Rinaldi: «Promuovere la cultura sportiva, soprattutto tra i più giovani, fa parte della nostra missione e farlo attraverso una disciplina come il rugby, così sentita nel Trevigiano, è un grandissimo privilegio. Perché lo sport è passione, condivisione, ma soprattutto rappresenta il futuro per tanti ragazzi. Siamo quindi orgogliosi di sponsorizzare per il secondo anno consecutivo il Torneo Città di Villorba, da oggi ribattezzato Trofeo ArredissimA. E ancora di più, siamo orgogliosi di poter assegnare questo premio speciale, ideato proprio allo scopo di incoraggiare le nuove generazioni a farsi promotrici di quei principi di decoro, educazione e rispetto che lo sport veicola e che, se imparati fin dalla primissima infanzia, aiutano a crescere consapevoli e diventano un inesauribile bagaglio per la vita. Ai vincitori vanno ovviamente i nostri complimenti e l’invito a distinguersi sempre mantenendo lo stesso contegno dimostrato oggi in campo».

«Il Villorba Rugby da sempre dedica grande attenzione al movimento giovanile, alimentando un’autentica fucina di piccoli e meno piccoli rugbisti. Il Trofeo Città di Villorba- ArredissimA, in particolare, è una bellissima festa che celebra lo sport nella sua espressione più viva, attraverso il coinvolgimento di tanti piccoli atleti che rappresentano il futuro di questa splendida disciplina. Con la seconda edizione del torneo abbiamo voluto rimarcare con forza la nostra vocazione a seguire con particolare dedizione la crescita sportiva di tanti giovani talenti. Non a caso, in Veneto la nostra società è una di quelle che vantano il maggior numero di iscritti nelle fasce minori (la seconda in Italia) e l’attenzione del club nei confronti dei mini-rugbisti si rivela anche attraverso il fitto lavoro di semina che portiamo avanti già da tempo nelle scuole di ogni ordine e grado. Il nostro ringraziamento va naturalmente al Comune di Villorba che ha sposato l’iniziativa per il secondo anno consecutivo e ad ArredissimA, che si è messa in gioco in prima persona istituendo il Premio “Rugby nel Cuore” che ci auguriamo diventi una bella costante anche per gli anni a venire», ha aggiunto Claudio Zizola, Responsabile tecnico Minirugby Villorba.

Egidio Barbon, Assessore allo sport del Comune di Villorba, ha vissuto la festa del minirugby come il coronamento di una grande stagione: «Poter contare su una squadra maschile che è approdata in Serie A e su una squadra femminile che ha disputato per il secondo anno consecutivo la finale scudetto testimonia il grande valore della società gialloblu alla quale siamo vicini per il grande e numeroso movimento rugbistico di cui è capace. Dei 2.500 tesserati in 22 discipline sportive diverse con 38 associazioni coinvolte nel nostro Comune, il Villorba Rugby è sicuramente tra le più importanti. Tanti ragazzini in campo nel Torneo Città di Villorba sono la dimostrazione più bella di uno sport diffuso e condiviso e di un’ottima organizzazione».

Sensazioni ampiamente condivise anche dal Sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ha concluso: «È stata davvero una bellissima festa e ci ha colpito soprattutto il grande coinvolgimento sia degli atleti in campo, sia dei loro genitori e accompagnatori sugli spalti. Lo sport, se praticato fin dalla primissima età regala indubbiamente soddisfazioni nel campo agonistico, ma soprattutto sotto l’aspetto umano e sociale. Lo sport per noi, da sempre, è sinonimo di comunità, unione e rispetto per il prossimo, specialmente se praticato in modo esemplare come stasera. La nostra amministrazione punta molto sui giovani e stiamo investendo risorse importanti proprio per promuovere la cultura sportiva a 360 gradi. Il nostro Comune vanta 2.500 atleti, 18 impianti sportivi, 5 squadre in serie A e 22 discipline che contiamo di allargare a 24 entro la fine dell’anno, un nuovo palazzetto dello sport che sta sorgendo e una pista di atletica in cantiere per il 2025. I progetti non mancano insomma ed eventi come il Torneo Città di Villorba confermano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione».