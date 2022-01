Regione. Via libera ai tamponi in farmacia per la fine isolamento.

Speranzon: “Grande risultato. Vittoria di Fratelli d’Italia”

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto oggi: è una grande vittoria di Fratelli d’Italia. Il via libera del Presidente Zaia ai tamponi in farmacia anche per la fine isolamento Covid è quanto il nostro gruppo in Consiglio Regionale chiedeva da tempo, anche con una mozione presentata con la quale sollecitavamo questa scelta. Questo ci consentirà di alleggerire le code all’esterno dei punti organizzati dalle aziende sanitarie, sgravando gli operatori di ulteriore lavoro e rendendo più facile la vita ai veneti. Non assisteremo più ad attese di ore, offrendo un migliore servizio ai cittadini e migliorando l’efficienza del sistema sanitario. Il prossimo passo ora dovrà essere quello di riconoscere anche gli autotest, come già avviene da pochi giorni in Francia”: così il capogruppo Raffaele Speranzon commenta la delibera firmata dal Presidente della Regione che permette di eseguire anche nelle farmacie i tamponi per la fine isolamento. I test di fine isolamento si potranno fare da lunedì gratuitamente anche in farmacia